Mogo îşi consolidează prezenţa naţională prin deschiderea primei sucursale din ţară, la Craiova

Compania Mogo România, parte a grupului internaţional Eleving Group, a anunţat deschiderea primei sale sucursale fizice la nivel naţional, în municipiul Craiova, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. Extinderea marchează o etapă importantă în strategia companiei de a fi mai aproape de clienţi printr-o prezenţă directă, complementară serviciilor online.

Sucursala, amplasată pe Bulevardul Carol I, nr. 118, devine operaţională începând cu 7 noiembrie 2025 şi va funcţiona de luni până vineri, între orele 09:00 şi 18:00. Noul punct de lucru va oferi servicii de consultanţă şi accesare de credite auto şi de nevoi personale, fiind deservit de o echipă formată din patru consilieri de vânzări şi un branch manager.

„Clienţii vor putea beneficia de consiliere personalizată, într-un mediu profesional şi prietenos. Prin această extindere, ne propunem să consolidăm prezenţa noastră în regiunea Olteniei, să ne apropiem de comunitate şi să oferim sprijin real celor care au nevoie de soluţii rapide şi accesibile de finanţare”, a declarat Lucian Prună, General Manager al Mogo România.

Potrivit acestuia, deschiderea sucursalei din Craiova face parte dintr-un plan amplu de extindere la nivel naţional. Următoarele oraşe vizate sunt Ploieşti, Bacău, Constanţa şi Bucureşti, centre regionale cu potenţial ridicat de finanţare, activitate economică dinamică şi infrastructură financiară în dezvoltare.

Pentru primul an de funcţionare, compania estimează un volum de aproximativ 100 de dosare de credit pe lună şi vânzări de peste 2 milioane de euro generate prin intermediul sucursalei.

Reprezentanţii Mogo afirmă că prezenţa fizică în Craiova va aduce beneficii importante clienţilor din regiune, oferindu-le acces la consultanţă directă şi contribuind la consolidarea încrederii în serviciile companiei, în special în rândul persoanelor cu acces limitat la servicii digitale sau cu istoric bancar redus.

Deschiderea sucursalei din Craiova marchează începutul unei noi etape pentru Mogo România, care îşi propune să promoveze incluziunea financiară şi să contribuie la dezvoltarea pieţei auto locale, prin colaborări cu dealeri, brokeri şi alţi parteneri economici din zonă.