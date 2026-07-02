NASA accelerează planurile pentru o bază pe Lună

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NASA a anunţat lansarea a patru noi misiuni lunare, parte a unui program mai amplu care vizează construirea unei viitoare baze pe suprafaţa Lunii. Proiectele, dezvoltate împreună cu trei companii americane specializate în roboţi selenari, au un buget cumulat de aproximativ 600 de milioane de dolari şi se înscriu în strategia pe termen lung a agenţiei spaţiale americane, transmite AFP.

• Roboţi şi experimente pentru „şantierul” lunar

Noile misiuni vor avea rolul de a transporta pe Lună instrumente ştiinţifice şi tehnologii experimentale, menite să pregătească infrastructura viitoarei baze. Printre priorităţi se numără testarea sistemelor robotice şi evaluarea condiţiilor de teren, într-o zonă considerată esenţială pentru viitoarele aselenizări. Proiectul vine în completarea altor misiuni anunţate de NASA în luna mai, parte a unei accelerări vizibile a programului lunar american.

• Planuri afectate de eşecuri şi ajustări tehnologice

Anunţul survine într-un context complicat pentru programul selenar american, afectat recent de explozia rachetei New Glenn, dezvoltată de compania Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos. Incidentul a întârziat unele componente ale planului de transport către Lună. Cu toate acestea, oficialii NASA au declarat că analizează „alte opţiuni” pentru lansarea modulului lunar dezvoltat de Blue Origin, în cazul în care racheta nu va fi disponibilă la timp. Agenţia ia în calcul şi implicarea altor companii private pentru a respecta calendarul misiunilor. „Intenţionăm să efectuăm cel puţin o misiune în 2026”, a precizat Carlos Garcia-Galan, responsabil NASA pentru programul bazei lunare.

• Posibilă reconfigurare a misiunilor şi tehnologii noi

Pentru a compensa întârzierile, NASA explorează inclusiv reorientarea unor vehicule robotice concepute iniţial pentru Marte, adaptându-le pentru utilizarea pe suprafaţa Lunii.

Această flexibilitate tehnologică reflectă presiunea tot mai mare de a respecta calendarul ambiţios al agenţiei, care include dezvoltarea unor sisteme complexe de explorare şi infrastructură.

După ani de concentrare pe staţia orbitală Gateway, NASA a anunţat în martie o schimbare de strategie: accentul se mută pe construirea unei baze la sol, pentru care au fost alocate aproximativ 20 de miliarde de dolari. Viitoarea bază este planificată în apropierea polului sud lunar, o regiune considerată strategică datorită existenţei gheţii de apă în sol - resursă esenţială pentru susţinerea vieţii şi producerea de combustibil.

• O nouă cursă spaţială: SUA vs. China

Proiectul american se înscrie într-o competiţie directă cu China, care urmăreşte la rândul ei trimiterea de echipaje umane şi construirea unei baze pe Lună. În acest context, NASA îşi dezvoltă treptat viziunea tehnologică, ce include module de aselenizare, vehicule de explorare, drone şi, pe termen lung, infrastructuri precum reţele electrice şi habitate presurizate. Deşi planul rămâne încă în fază de dezvoltare, direcţia este clară: revenirea pe Lună nu mai este un exerciţiu de explorare, ci începutul unei posibile colonizări permanente.