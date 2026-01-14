Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nawrocki: ”Doar Trump îl poate opri pe Putin”

S.B.
Internaţional / 14 ianuarie, 11:09

Nawrocki: ”Doar Trump îl poate opri pe Putin”

Donald Trump este singurul lider mondial capabil să-l oprească pe Vladimir Putin să ameninţe Europa, potrivit preşedintelui polonez Karol Nawrocki, informează news.ro.

Într-un interviu acordat Radio 4, acesta a declarat că liderul rus nu este de încredere, iar Europa trebuie să facă tot ce poate pentru a-l sprijini pe preşedintele Trump în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina.

Preşedintele Nawrocki este deja cunoscut ca un susţinător ferm al lui Donald Trump, menţionează BBC. Acum, el spune că, având în vedere ameninţarea pe care Rusia lui Vladimir Putin o reprezintă pentru ţara sa şi pentru Europa Centrală şi de Est, preşedintele SUA este singura persoană care poate, după cum spune el, „rezolva această problemă” şi poate pune capăt războiului din Ucraina.

Referindu-se la incursiunea în masă a dronelor ruseşti din septembrie anul trecut, când peste 20 de astfel de aparate fără pilot au traversat graniţa Poloniei din Belarus şi Ucraina, preşedintele Nawrocki a calificat-o drept „o situaţie extraordinară”, adăugând că „până în acel moment, niciun stat membru al NATO nu se confruntase cu un atac cu drone de o asemenea amploare”. Rusia, susţine el, a testat apărarea Poloniei şi solidaritatea NATO.

Preşedintele polonez a mulţumit Marii Britanii pentru trimiterea avioanelor RAF Typhoon pentru a ajuta la apărarea frontierelor sale. El a spus că Polonia se află într-o stare de război hibrid cu Rusia încă din 2021 şi se confruntă cu drone, dar şi cu dezinformare. Această activitate rusă din zona gri a arătat că „trăim vremuri periculoase”, a comentat el.

El a fost întrebat despre prietenia sa cu Donald Trump, în special după ameninţările preşedintelui american de a prelua „prin orice mijloace” teritoriul autonom danez Groenlanda, declaraţii care au zguduit Europa şi care ameninţă să rupă alianţa NATO veche de 77 de ani. Nawrocki a insistat că, în ciuda declaraţiilor recente ale oficialilor americani care susţin contrariul, SUA rămân garantul securităţii în Europa. Ceea ce face Donald Trump în numele europenilor, a spus el, „merită sprijin şi un mare respect”. Preşedintele Nawrocki a adăugat însă că vede Europa „detaşându-se” de Statele Unite şi a subliniat că acest lucru nu este benefic nici pentru securitatea economică, nici pentru securitatea militară a Uniunii Europene.

Rămâne însă problema delicată a Groenlandei. Această discuţie, este el de părere, ar trebui să rămână o chestiune între prim-ministrul danez şi preşedintele Trump. Karol Nawrocki este convins că această problemă va fi rezolvată prin NATO şi prin dialogul dintre Danemarca şi SUA.

Pe de altă parte, în acelaşi interviu, preşedintele Nawrocki i-a criticat pe liderii europeni pentru că, după cum a spus el, „se implică în lucruri care nu sunt atât de importante, în chestiuni ideologice precum, de exemplu, „acordul verde, politica climatică, problemele legate de migraţie”. Europa, a argumentat el, nu şi-a consolidat rezilienţa şi securitatea de-a lungul anilor, în timp ce Polonia alocă în prezent aproape 5% din PIB-ul său apărării.

În ceea ce priveşte Marea Britanie, el a avut cuvinte de apreciere. Relaţiile dintre Polonia şi Marea Britanie sunt „extrem de importante”, iar în prezent aproximativ un milion de polonezi locuiesc în Marea Britanie. „Aş dori să îmi exprim aprecierea profundă faţă de soldaţii britanici staţionaţi în Polonia, care îşi asumă responsabilitatea pentru flancul estic al NATO”, a menţionat el. Nawrocki şi-a exprimat speranţa că, odată cu creşterea rapidă a economiei Poloniei, Marea Britanie, în calitate de gazdă a summitului G20 de anul viitor, va invita şi Polonia să participe.

