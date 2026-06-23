NBA: Giannis Antetokounmpo pleacă de la Milwaukee Bucks la Miami Heat

După ce şi-a petrecut întreaga carieră americană la Milwaukee Bucks, superstarul grec Giannis Antetokoúnmpo, în vârstă de 31 de ani, se îndreaptă spre Miami Heat în schimbul a cinci jucători şi a mai multor alegeri la draft.

Se zvonea de mult timp că va pleca, mai ales iarna trecută, înainte de termenul limită de transferuri, dar Giannis Antetokounmpo şi-a găsit în sfârşit o nouă casă. Grecul va fi transferat la Miami, conform ESPN. Milwaukee îi primeşte pe Tyler Herro, Kel'El Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis şi mai multe alegeri la draft, inclusiv alegerea cu numărul 13 de marţi. Bobby Portis părăseşte şi el Bucks pentru Heat.

La 31 de ani, pivotul grec vine după un sezon plin de accidentări. A avut o medie de 27,6 puncte şi 9,8 recuperări în 36 de meciuri. „Grecul ciudat” pare pregătit pentru sezonul următor, rămânând unul dintre cei mai buni jucători din lume atunci când este complet apt.

Şi-a petrecut întreaga carieră la Milwaukee şi i-a condus pe Bucks la titlu în 2021. De două ori MVP şi de zece ori selectat în All-Star, a fost, de asemenea, asociat cu o posibilă mutare la Boston în ultimele zile. În cele din urmă, Heat, echipa lui Pat Riley, a obţinut serviciile sale. Giannis Antetokounmpo va face echipă în mod special cu Bam Adebayo în încercarea lor de a câştiga campionatul.