Netanyahu: ”Am ordonat negocieri directe cu Libanul”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunţă joi că a ordonat cabinetului său să angajeze ”negocieri directe” cu Libanul ”cât mai rapid” cu privire la o dezarmare a mişcării islamiste Hezbollah, informează news.ro.

”În urma cererilor repetate ale Libanului de a deschide negicieri directe cu Israelulu, am dat ieri (miercuri) instrucţiuni cabinetului să angajeze negocieri directe cu Libanul cât mai rapid”, a anunţat Netanyahu, citat de biroul său.

”Negocierile vor privi dezarmarea Hezbollahului şi stabilirea unor relaţii de pace între Israel şi Liban”, a anunţat el.

Israelul şi Libanul ar putea lansa negocieri directe - săptămâna viitoare -, potrivit unui jurnalist de la site-ul american Axios, citat de Reuters.

”Un oficial israelian de rang înalt declară că negocierile directe între Israel şi Liban vor începe săptămâna viitoare”, scrie pe X un corespindent al Axios, Barak David.

”Prima reuniune va avea loc la Departamentul e Stat, la Washington”, precizează el.

”Delegaţia americană va fi condusă de către ambasadorul în Liban, Michel Issa”, scrie el.

”Israelul va fi reprezentat de către ambasadorul său la Washington, Yechiel Leiter”, continuă jurnalistul.

”Delegaţia libaneză va fi reprezentată de către ambasadorul său la Washington Nada Hamadeh-Moawad”, adaugă jurnalistul de la Axios.

Beirutul cere o încetare a focului în Războiul din Liban înaintea negocierilor cu Israelul, declară AFP un oficial libanez de rang înalt.