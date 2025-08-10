Netanyahu critică planurile Franţei şi Marii Britanii de recunoaştere a Palestinei: "Nu va aduce pacea, ci războiul”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor state europene de a recunoaşte oficial Palestina. În ultimele săptămâni, Franţa, Regatul Unit şi Canada au anunţat intenţii în acest sens, în timp ce Norvegia, Spania şi Irlanda au făcut deja recunoaşterea în 2024, potrivit Politico.

Într-o conferinţă de presă, Netanyahu a calificat aceste iniţiative drept o „farsă” şi şi-a reafirmat planul de a prelua controlul total asupra Fâşiei Gaza. „Astăzi, majoritatea populaţiei evreieşti se opune statului palestinian, deoarece ştie că acesta nu va aduce pace, ci război”, a declarat el.

Premierul israelian a numit demersurile europene şi australiene „dezamăgitoare” şi „ruşinoase”, adăugând că acestea nu vor schimba poziţia Israelului: „Nu vom comite sinucidere naţională pentru un editorial favorabil de două minute.”

Recunoaşterea Palestinei de către Franţa şi Marea Britanie ar marca o premieră pentru statele G7. Însă Washingtonul se opune, secretarul de stat Marco Rubio acuzând Franţa că, prin această iniţiativă, a subminat negocierile de încetare a focului dintre Israel şi Hamas.

În Australia, subiectul este dezbătut, dar nu există încă un anunţ oficial privind o eventuală recunoaştere.