Netflix lansează funcţia de personalizare şi partajare a clipurilor pe mobil

Netflix a anunţat miercuri o actualizare a funcţiei ”Moments”, care le permite utilizatorilor să selecteze punctul de început şi de final al unor segmente video pentru a le salva şi distribui, transmite CNBC.

Noua opţiune este disponibilă exclusiv pe dispozitivele mobile şi vine odată cu lansarea celei de-a doua părţi din sezonul 2 al serialului de succes ”Wednesday”.

Actualizarea include un buton ”clip” care oferă posibilitatea de a ajusta durata segmentului, care apoi este salvat automat în secţiunea ”My Netflix”, pentru revedere sau distribuire, relatează sursa.

Funcţia este concepută pentru a valorifica momentele virale din producţiile platformei, precum celebra scenă de dans a personajului Wednesday, care a devenit un fenomen global în sezonul inaugural.

”Wednesday” este cea mai vizionată producţie Netflix de până acum, cu peste 252 de milioane de vizualizări, potrivit datelor companiei.

Îmbunătăţirea funcţiei ”Moments” face parte din strategia Netflix de a-şi moderniza platforma, care include o nouă interfaţă de tip vertical video pe mobil, similară cu TikTok, alături de iniţiative precum abonamentele cu reclame şi restricţiile pentru partajarea parolelor, conform sursei.

În ianuarie, compania raporta peste 300 de milioane de abonaţi plătitori la nivel global.