New York Times: Atac neaşteptat pe mare după ce Trump a prelungit armistiţiul

O navă de containere a fost atacată în largul coastelor Omanului de forţe navale ale Gărzii Revoluţionare Iraniene, potrivit autorităţilor navale britanice, citate de New York Times.

Echipajul este teafăr, deşi puntea de comandă a suferit avarii grave, potrivit UKMTO. Agenţia britanică UKMTO, coordonată de Marina Regală, a transmis că atacul a fost lansat fără niciun avertisment radio prealabil, potrivit aceleiaşi surse.

Atacul a fost descris de către presa de stat drept o „acţiune de aplicare a legii”, relatează Sky News.

„Până când Statele Unite nu vor ridica restricţiile privind libera circulaţie a navelor din şi către Iran, Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub control strict, iar situaţia va rămâne neschimbată”, a declarat pentru agenţia de presă iraniană Fars News Agency un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya, potrivit aceleiaşi surse.

Atacul a avut loc la scurt timp după ce preşedintele Donald Trump a anunţat prelungirea armistiţiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor mediate de Pakistan, potrivit relatărilor din text.

Deşi bombardamentele directe au încetat oficial, marina americană continuă să blocheze porturile iraniene, împiedicând orice transport maritim, conform aceloraşi informaţii.

Teheranul a răspuns agresiv prelungirii armistiţiului, catalogând menţinerea blocadei navale drept un act de război care trebuie să primească un răspuns militar, potrivit surselor citate.