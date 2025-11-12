Nicuşor Dan îi mulţumeşte lui Donald Trump pentru mesajul adresat României

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat că îi mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump pentru „cuvintele foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român”, potrivit unei declaraţii de presă.

„Vreau să-i mulţumesc preşedintelui Trump pentru aceste cuvinte foarte amabile faţă de români şi faţă de statul român. O să fac asta şi personal, când o să avem ocazia”, a afirmat şeful statului, întrebat despre cea mai recentă declaraţie a liderului american privind România.

Nicuşor Dan a subliniat că reacţia lui Trump confirmă faptul că retragerea forţei rotaţionale americane din ţara noastră „nu a fost un gest politic, ci o decizie pur operaţională”. „Reaşezarea, cum v-a spus săptămâna trecută şi secretarul general NATO, a fost o chestiune operaţională de reaşezare a forţelor americane în Europa”, a precizat preşedintele.

El a adăugat că relaţia României cu Statele Unite are o componentă economică esenţială: „În pregătirea acelei vizite în Statele Unite au existat mai multe contacte şi mai multe idei de proiecte discutate la nivel de miniştri, în aceste ultime săptămâni”, a declarat Nicuşor Dan.