Nicuşor Dan îl decorează pe Lech Walesa cu Ordinul „Steaua României”

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat joi decretul prin care îi acordă lui Lech Walesa, fostul şef de stat al Poloniei, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul oficial Preşedintele României.

Distincţia marchează contribuţia oficialului polonez la dezvoltarea legăturilor bilaterale şi la sprijinirea democraţiei în Europa de Est, potrivit sursei citate.

Administraţia Prezidenţială a confirmat decizia printr-un comunicat oficial emis în cursul zilei de astăzi. Ceremonia şi agenda externă includ şi o componentă directă de dialog între cei doi lideri, se arată în comunicatul de presă.

Şeful statului român are programată tot joi o întrevedere oficială cu Lech Walesa. Această discuţie se desfăşoară la Centrul European Solidaritatea din oraşul Gdansk, potrivit sursei menţionate.

Prezenţa preşedintelui român în Polonia este legată de un eveniment diplomatic regional de anvergură. Nicuşor Dan participă la cea de-a doua reuniune a Summitului Flancului Estic, organizată în cadrul Formatului Helsinki, conform sursei citate.

Reuniunea la nivel înalt beneficiază de o participare extinsă din zona Europei Centrale şi de Nord. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, găzduieşte acest summit, la care iau parte preşedinţii României şi Lituaniei, alături de premierii din Suedia, Finlanda, Estonia şi Letonia, se mai arată în comunicatul de presă.