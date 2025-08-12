Nicuşor Dan merge la Kiev în această toamnă la invitaţia preşedintelui Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-un mesaj postat pe X, că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că este nevoie de „o pace cuprinzătoare şi durabilă” în Ucraina, care să pună capăt „atrocităţilor zilnice ale Rusiei”.

Şeful statului a precizat că România susţine eforturile preşedintelui Donald Trump pentru găsirea unei soluţii, subliniind că „un acord trebuie să fie just, durabil şi sustenabil” şi că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa negocierilor.

„România susţine suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin şi partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre şi de securitatea Europei”, a declarat Nicuşor Dan, adăugând că a acceptat invitaţia de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.