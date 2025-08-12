Nicuşor Dan merge la Kiev în această toamnă la invitaţia preşedintelui Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-un mesaj postat pe X, că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că este nevoie de „o pace cuprinzătoare şi durabilă” în Ucraina, care să pună capăt „atrocităţilor zilnice ale Rusiei”.
Şeful statului a precizat că România susţine eforturile preşedintelui Donald Trump pentru găsirea unei soluţii, subliniind că „un acord trebuie să fie just, durabil şi sustenabil” şi că Ucraina trebuie să fie prezentă la masa negocierilor.
„România susţine suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin şi partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre şi de securitatea Europei”, a declarat Nicuşor Dan, adăugând că a acceptat invitaţia de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 19:48)
Au schimbat și ucrainienii calendarul așa că toamna a început recent.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 20:00)
Ma bucur mult ca Ucrainenii au un al doilea presedinte al Ucrainei in persoana matematicianului neurodivers ND.
2. Mda
(mesaj trimis de Oarecare în data de 12.08.2025, 20:18)
Ce rol secundar ingrat i-au atribuit producătorii lui N&D în toată această circotecă. Scenariu, regie și actori de duzină. Bugetul filmului e mare, dar degeaba. Și cei mai retardați spectatori au părăsit sala plictisiți de mult. Doar la Obregia filmul rulează în continuare cu casa închisă:)
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 20:58)
Pana la toamna,oare va mai fi presedinte Zelenski ?
si Ucraina oare va mai exista ?
4. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 21:19)
Iata o stire de importanta cosmica, planetara sau globala ar fi prea puțin spus
he hi ha ha he ho