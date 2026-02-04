Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: "România nu este subiectul Raportului Congresului SUA"

O.S.
Politică / 4 februarie, 15:46

Nicuşor Dan: "România nu este subiectul Raportului Congresului SUA"

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar menţiunile despre ţara noastră sunt doar contextuale, într-o dezbatere mai amplă despre libertatea de exprimare, conform News.ro. El a subliniat că decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale, destinat protecţiei ordinii constituţionale. Totodată, preşedintele a amintit ingerinţele Rusiei în procesele electorale europene, inclusiv în România, evidenţiate şi în rapoarte oficiale NATO, UE şi Guvernului britanic, relatează sursa.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis pe Facebook că România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, iar referirile la ţara noastră sunt strict contextuale, într-o dezbatere mai amplă despre libertatea de exprimare, potrivit News.ro. Menţiunile privind alegerile prezidenţiale din 2024 sunt doar descriptive şi reflectă parţial răspunsul unei singure companii private, TikTok, fără a înlocui o evaluare juridică, subliniază sursa. Totodată, TikTok a raportat că a identificat reţele de influenţă ascunsă, a eliminat zeci de mii de conturi şi interacţiuni false şi a blocat sute de conturi care imitau candidaţi la preşedinţie, informează sursa citată.

Preşedintele precizează că, „indiferent de concluziile tehnice ale TikTok menţionate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern, menit să protejeze ordinea constituţională în faţa unei ameninţări asimetrice, bazat pe evaluările instituţiilor de securitate naţională şi pe autoritatea Curţii Constituţionale a României”, relatează sursa menţionată anterior.

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că decizia CCR s-a bazat pe documente care demonstrau clar denaturarea egalităţii de şanse între candidaţi şi afectarea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat, prin utilizarea netransparentă şi ilegală a tehnologiilor digitale şi a inteligenţei artificiale, precum şi prin finanţarea nedeclarată a campaniei, inclusiv în mediul online, conform News.ro. Totodată, el a amintit că ingerinţele Federaţiei Ruse în procesele electorale din ţările europene, inclusiv România, au fost semnalate şi în rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene şi Guvernului Marii Britanii, a mai informat sursa.

Preşedintele României a afirmat că imixtiunea Federaţiei Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face parte dintr-o campanie amplă de manipulare menită să destabilizeze democraţiile europene, desfăşurată de ani de zile ca un adevărat război hibrid, informează sursa. "România este o democraţie solidă, iar deciziile instituţiilor responsabile, luate conform Constituţiei şi legilor în vigoare, trebuie respectate. Angajamentul nostru faţă de statul de drept, transparenţă, libertate de exprimare şi corectitudinea proceselor electorale rămâne ferm, la fel ca angajamentul faţă de toţi aliaţii şi partenerii strategici”, a subliniat şeful statului, conform News.ro.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 15:59)

    tic tok e interzis in US despre ce libertate de exprimare vorbim?

    adica a fost cumparat de americani altfel era interzis 

    2.  Romania s-a facut practic de bafta
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 16:02)

    Romania s-a facut practic de bafta in urma acestor dezvaluiri care erau deja intuite de publicul din Romania care stie foarte bine cine e la butoane si de cine a fost pus.

    Trebuie sa stiti ca, din punct de vedere al SUA, lucrurile astea NU raman fara urmari.

    Tineti minte ce va spun ! 

    3.  Nicushor, cu desteptii care il inconjoara
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.02.2026, 16:08)

    Nicushor, cu desteptii care il inconjoara, face greseala sa creada ca poate sa joace mingea doar la centrul terenului pana fluirea arbitrul finalul meciului... Binteles ca viata ar fi prea simpla daca ai putea tine mingea pe piept tot meciul.. Va veni si randu lu Nicushor, o sa vedeti.. aveti rabdare...

    Sa spunem ca Trump il invinta miane la Washington... Cum se va duce el acolo ? Ganditi-va bine ! 

