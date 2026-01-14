nJoy şi-a consolidat portofoliul solar rezidenţial

nJoy, brandul de sisteme şi soluţii IT&C deţinut de Dai-Tech, anunţă finalizarea portofoliului de soluţii solare dedicate segmentului rezidenţial şi conturează planuri ambiţioase de extindere regională în 2026, precum şi intrarea pe segmentul Commercial & Industrial (C&I), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, în 2025, compania a atins un obiectiv strategic major, reuşind să ofere o gamă completă de soluţii pentru consumatorii casnici, care acoperă integral nevoile uzuale de producţie, stocare şi utilizare a energiei electrice, indiferent de tipul instalaţiei sau de preferinţele legate de autonomie energetică.

Portofoliul solar rezidenţial nJoy include soluţii monofazate şi trifazate, atât low-voltage, cât şi high-voltage, oferind flexibilitate ridicată în configurarea sistemelor, a relatat comunicatul. În ceea ce priveşte stocarea energiei, clienţii pot alege între soluţii monobloc sau modulare, cu montare pe perete, pe podea sau în stack, în funcţie de spaţiul disponibil şi de stilul de consum energetic, potrivit comunicatului.

„Finalizarea portofoliului solar rezidenţial reprezintă un pas firesc în evoluţia nJoy, după ce am investit constant în înţelegerea reală a nevoilor pieţei. Astăzi putem oferi soluţii complete, coerente şi uşor de integrat, care susţin independenţa energetică a utilizatorilor finali şi simplifică munca instalatorilor”, au declarat reprezentanţii companiei, în comunicat.

Gama extinsă de soluţii solare nJoy include, după cum reiese din comunicatul de presă:

*Invertoare hibride Ascet, dedicate aplicaţiilor rezidenţiale monofazate şi trifazate, disponibile atât în variante low-voltage, cât şi high-voltage;

*Soluţii de stocare Bastion, sisteme compacte şi flexibile, cu montare pe perete sau pe podea;

*Soluţii de stocare Powerhill, baterii modulare, configurabile în stack, pentru utilizatorii care urmăresc scalabilitate şi autonomie extinsă.

Privind către 2026, nJoy îşi propune să accelereze extinderea regională a diviziei de soluţii solare, valorificând experienţa şi prezenţa deja consolidată în cele 16 ţări în care compania este activă prin celelalte linii de business, a mai relatat sursa citată. Extinderea va fi susţinută de un portofoliu matur, validat în piaţă şi uşor de adaptat cerinţelor locale, este concluzionat în comunicat.