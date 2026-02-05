Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu

T.B.
Internaţional / 5 februarie, 09:28

Noul ambasador al Republicii Moldova în România este Mihail Mîţu

Republica Moldova va avea ambasadori noi în România, Ucraina, Franţa şi China, iar Mihail Mîţu va fi noul ambasador la Bucureşti, relatează news.ro. Decretele preşedintei Maia Sandu privind numirea acestora au fost publicate joi în Monitorul Oficial.

Victor Chirilă, actual ambasador la Bucureşti din noiembrie 2021, va ocupa postul de ambasador în Ucraina, notează news.ro.

Mihail Mîţu, născut în 1983, deţine din 2022 funcţia de secretar general în Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene de la Chişinău. În perioada 2021-2022, a fost şef de Protocol în Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova, iar anterior, timp de doi ani, a fost consilier în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în România, scrie news.ro.

Între 2013 şi 2016, Mihail Mîţu a deţinut funcţia de consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, potrivit news.ro.

Conform decretelor semnate de preşedintele Maia Sandu, Vladislav Kulminski, ambasador al Republicii Moldova în SUA, a fost numit şi ambasador în Mexic, prin cumul. La fel, Viorel Ursu, ambasador în Suedia, va ocupa prin cumul şi posturile de ambasador în Islanda, Norvegia şi Finlanda, relatează news.ro.

Lorina Bălteanu a fost numită ambasador în Franţa, iar Petru Frunze va fi ambasador în China, conform news.ro.

Tot joi, în Monitorul Oficial a fost publicat decretul privind rechemarea lui Ştefan Gorda din funcţia de ambasador în Kazahstan, iar Corina Călugăru a fost rechemată din postul de ambasador în Franţa, notează news.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

