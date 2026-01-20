Novak Djokovici a reuşit victoria cu numărul 100 la Australian Open

Sârbul Novak Djokovici, în vârstă de 38 de ani, a reuşit o calificare facilă în turul doi la Australian Open, luni, împotriva spaniolului Pedro Martinez, locul 71 WTA, scor 6-3, 6-2, 6-2. El a reuşit să obţină victoria cu numărul 100 la Australian Open.

Djokovici îl va înfrunta în runda următoare pe italianul Francesco Maestrelli (141 ATP), venit din calificări şi care l-a învins luni, în cinci seturi, pe francezul Terence Atmane (64 ATP).

Intrând pe teren pentru a disputa al 21-lea Open al Australiei, sârbul în vârstă de 38 de ani a egalat recordul de participări la Melbourne al fostului său rival Roger Federer, retras din activitate din 2022.

Djokovici participă pentru a 81-a oară în carieră la tabloul final al unui turneu de Grand Slam, egalând din nou un record împărţit de Federer şi fostul număr 12 mondial Feliciano Lopez.