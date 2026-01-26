Numărul participanţilor în fondul Raiffeisen Acumulare depăşeşte 130.000

Raiffeisen Bank anunţă că peste 130.000 de români au ales fondul de pensii facultative Raiffeisen Acumulare pentru a-şi asigura economii suplimentare pentru pensionare. Fondul se află în top 3 pe piaţa pensiilor private facultative din România, după numărul de participanţi cu contribuţii virate în ultima lună, arată datele băncii, potrivit unui comunicat.

Activele totale administrate de fondul Raiffeisen Acumulare au depăşit 400 milioane lei, iar în perioada 2008-2025 randamentul mediu a fost de 8%, aproape dublu faţă de inflaţie şi peste câştigul obţinut prin economisirea în depozite bancare. În 2025, randamentul mediu al fondurilor de pensii facultative a fost de 19,6%, cel mai bun rezultat din istoria sistemului, conform comunicatului.

VP Retail al Raiffeisen Bank România, Mihail Ion, a declarat că „participanţii înrolaţi în fondul Raiffeisen Acumulare în 2008 au ajuns să aibă în prezent o deţinere medie de 32.000 RON, cu o contribuţie curentă de aproximativ 300 lei/lună. Proiectând o astfel de economisire pe 30 de ani, suma acumulată poate depăşi 130.000 RON”, potrivit comunicatului.

Piaţa pensiilor facultative din România numără în prezent peste 1 milion de participanţi, iar în 2025 un număr record de 183.000 de români a început să economisească suplimentar prin astfel de fonduri, cu 37% mai mulţi decât în 2024, arată datele Raiffeisen.