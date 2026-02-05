Oana Ţoiu: "România, pilon transatlantic în securitatea economică"

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România este un „partener transatlantic de bază în domeniul securităţii economice” la reuniunea ministerială privind mineralele rare de la Washington, organizată de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi vicepreşedintele J. D. Vance, informează Agerpres.

România, partener strategic al SUA şi membru important al Uniunii Europene în domeniul mineralelor rare, a participat pentru prima dată la această reuniune ministerială, la invitaţia secretarului de stat Marco Rubio, potrivit sursei.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că reuniunea ministerială de la Washington, precum şi discuţiile pregătitoare, au vizat consolidarea securităţii economice, dezvoltarea unor lanţuri de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare şi întărirea parteneriatelor globale menite să protejeze industriile şi locurile de muncă pe termen lung, a mai relatat Agerpres.

Ministerul român a subliniat că „într-un moment în care industria de apărare, cea tehnologică şi capabilităţile energetice din România depind de resurse din lanţurile globale de aprovizionare, participarea la negocierile internaţionale este esenţială. România împărtăşeşte evaluarea SUA privind riscurile şi, în cadrul Parteneriatului Strategic, susţine crearea unei coaliţii globale pentru protejarea industriilor împotriva constrângerilor politice şi a perturbărilor lanţurilor de aprovizionare, prin consolidarea lanţurilor transatlantice reziliente, folosind instrumente de piaţă şi politici publice”, conform sursei.

Ministrul Oana Ţoiu, membru al nucleului format din cinci miniştri europeni ai Afacerilor Externe prezenţi la reuniunea ministerială, a subliniat că, în actualul context geopolitic, "nu mai putem separa pe deplin planurile economice de cele de securitate" şi a pledat pentru consolidarea relaţiilor UE-SUA în domeniul investiţiilor, precum şi pentru utilizarea şi dezvoltarea instrumentelor comune de piaţă, informează sursa menţionată anterior.

Ministrul român a subliniat că, deşi toţi am primit un semnal de alarmă privind dependenţele din lanţurile de aprovizionare, invitaţia Statelor Unite a accelerat măsurile de reducere a riscurilor, afirmând că ţara noastră sprijină ferm relaţiile transatlantice şi că avansarea unui acord multilateral privind mineralele rare reprezintă drumul corect, menţionează sursa. Aceasta a adăugat că parteneriatele solide vor fi valorificate pentru a continua construirea prosperităţii şi crearea de locuri de muncă, iar predictibilitatea pentru industriile naţionale şi practicile sigure şi sustenabile sunt posibile doar dacă dumpingul de preţuri este abordat printr-un răspuns coordonat, conform sursei.

Ţoiu a precizat că România, bogată în resurse şi cu unele dintre cele mai mari zăcăminte de cupru din Europa, precum şi proiecte strategice în domeniul magneziului, grafitului şi resurselor pentru magneţi, urmăreşte o strategie naţională axată pe creşterea investiţiilor şi transformarea materiilor prime în produse finite, subliniază sursa.

Ministrul a subliniat că, deşi PIB-ul României s-a majorat de zece ori într-o singură generaţie, viitoarea creştere a industriilor-cheie - auto, energie, tehnologie, apărare şi electrocasnice - depinde de integrarea ţării în lanţuri de aprovizionare reziliente, iar România este pregătită să le dezvolte rapid, a relatat Agerpres.

Conform unei evaluări realizate de Organizaţia pentru Comerţ Internaţional a Statelor Unite, România se afirmă ca un actor strategic în lanţul european de aprovizionare cu minerale rare, transmite Agerpres.

Evaluarea arată că, impulsionată de eforturile Uniunii Europene de a reduce dependenţa de surse externe, România a făcut paşi semnificativi pentru relansarea operaţiunilor miniere-cheie şi extinderea activităţilor de explorare, iar guvernul, în colaborare cu UE, a acordat prioritate investiţiilor strategice şi mecanismelor de licenţiere, comunică sursa.

În următoarele 30 de zile, o versiune finală a Memorandumului de Înţelegere, cu negocieri conduse de Comisia Europeană şi Departamentul de Stat al SUA, va sprijini dezvoltarea unor politici şi mecanisme comerciale coordonate, în cadrul Actului european privind materiile prime rare, potrivit Agerpres. MAE subliniază că ţara noastră este pregătită să contribuie în sectoarele de apărare şi înaltă tehnologie - inclusiv magneţi, baterii şi stocarea energiei, aerospaţial şi apărare, tranziţia către energia verde - şi identifică, totodată, oportunităţi în reciclare pentru sporirea eficienţei resurselor şi a sustenabilităţii, salutând şi iniţiativele europene viitoare privind stocarea energiei, transmite Agerpres.

Ţara noastră a participat la Reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026, desfăşurată la Washington, la invitaţia personală a secretarului de stat Marco Rubio, alături de vicepreşedintele J.D. Vance, secretarul Trezoreriei Scott Bessent, secretarul pentru Interne Doug Burgum, secretarul Energiei Chris Wright şi reprezentantul comercial al SUA, ambasadorul Jamieson Greer. Evenimentul a reunit un nucleu de cinci miniştri de externe ai UE - România, Italia, Polonia, Ţările de Jos şi Lituania - precum şi miniştri şi reprezentanţi ai altor 54 de ţări şi ai Comisiei Europene, conform sursei meţionate anterior.