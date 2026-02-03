OpenAI lansează aplicaţia Codex pentru generarea de cod

OpenAI a lansat luni o aplicaţie mobilă pentru instrumentul său de programare Codex, în încercarea de a câştiga clienţi şi tracţiune într-un sector tot mai competitiv al generării automate de cod, conform CNBC. Noua aplicaţie permite utilizatorilor să gestioneze mai mulţi agenţi AI pe perioade îndelungate şi foloseşte cod pentru colectarea şi analiza informaţiilor sau pentru automatizarea sarcinilor complexe, relatează sursa citată.

CNBC subliniază că generarea de cod prin AI a devenit unul dintre cele mai de succes domenii ale inteligenţei artificiale din ultimii ani, iar instrumentele dedicate sunt tot mai căutate de startupurile AI care ţintesc clienţi corporate. OpenAI rămâne în urmă faţă de rivali precum Anthropic, care domină piaţa cu instrumentul Claude Code, generând venituri anualizate de 1 miliard de dolari în doar şase luni de la lansarea publică, adaugă agenţia de presă.

Lansarea aplicaţiei Codex face parte din eforturile OpenAI de a recupera diferenţa, evidenţiază CNBC. Compania a optimizat interfaţa pentru a face capabilităţile avansate mai accesibile publicului larg, conform sursei citate, astfel încât programatorii să le poată folosi pentru a accelera semnificativ munca, chiar dacă aceste instrumente nu pot înlocui complet oamenii.

CEO-ul Sam Altman a susţine: „Modelele pur şi simplu nu rămân fără dopamină. Continuă să încerce, nu rămân fără motivaţie”, potrivit CNBC.