Orban a obţinut scutire temporară de la sancţiunile SUA, în schimbul unui acord energetic costisitor

Vizita premierului ungar Viktor Orban la Washington s-a încheiat cu un aparent succes diplomatic: o scutire de un an de la sancţiunile americane privind importurile de petrol, gaze şi energie nucleară din Rusia - dar şi cu un acord comercial dur şi costisitor pentru Ungaria, comentează BBC.

Scutirea, limitată la 12 luni potrivit unui oficial al Casei Albe, contrastează cu declaraţiile ministrului ungar de externe Peter Szijjarto, care a susţinut că ar fi pe termen nelimitat. Măsura oferă totuşi o „pauză” pentru gospodăriile ungare în această iarnă, după cum a afirmat Orban, care a avertizat că, fără acest acord, facturile la energie „ar fi putut creşte de până la trei ori în decembrie”.

În schimb, Budapesta s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA în valoare de 600 de milioane de dolari şi combustibil nuclear american de 114 milioane de dolari pentru centrala Paks 1, construită de Uniunea Sovietică în anii 1980. Ungaria a mai acceptat şi achiziţia a până la 10 reactoare nucleare modulare mici din SUA, cu o valoare estimată între 10 şi 20 de miliarde de dolari.

Potrivit BBC, Orban nu a obţinut însă progrese în privinţa principalului său obiectiv politic - încheierea războiului din Ucraina şi diminuarea efectelor sale asupra Ungariei. Criticii susţin că dependenţa energetică de Rusia este înlocuită acum cu o dependenţă faţă de Statele Unite, în timp ce guvernul ungar afirmă că îşi diversifică sursele de aprovizionare.