PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 1,98% în 2025

Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut, în decembrie 2025, cu 1,98%, până la aproximativ 2,38 milioane, comparativ cu 2,34 milioane de poliţe active la 31 decembrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.

Datele PAID arată că, faţă de luna precedentă, în decembrie 2025 s-a înregistrat o creştere de 0,92% a numărului de poliţe active.

Potrivit PAID, la sfârşitul lunii decembrie 2025, 70,8% dintre poliţele active erau încheiate în mediul urban, în timp ce 29,2% erau în mediul rural. Conform aceleiaşi surse, din punct de vedere al tipului de locuinţă, 94,2% dintre poliţe vizează locuinţele de tip A, cu structură de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn şi pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă ori materiale tratate termic sau chimic. PAID precizează că doar 5,8% dintre poliţele active acoperă locuinţe de tip B, cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau materiale netratate termic ori chimic.

Statisticile PAID indică faptul că cele mai multe poliţe active sunt în Transilvania, cu 20,5% din total, urmată de Muntenia, cu 19,9%, şi de Bucureşti, cu 18,5%. Conform aceleiaşi surse, cele mai puţine poliţe sunt înregistrate în Maramureş, cu 3,2%, şi în Bucovina, cu 3,5%.

PAID reaminteşte că emite asigurările obligatorii pentru locuinţe începând din iulie 2010. Potrivit Pool-ului, obiectivul principal îl reprezintă cuprinderea în asigurare a tuturor locuinţelor din România pentru cele trei riscuri majore de catastrofă naturală: cutremure, inundaţii şi alunecări de teren.

Conform PAID, costul unei poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei este de 130 de lei pentru locuinţele de tip A, suma maximă asigurată fiind de 100.000 de lei. Pentru locuinţele de tip B, PAID precizează că poliţa costă 50 de euro, la o sumă asigurată de 50.000 de lei.