Pălărie: "USR nu votează proiectul pentru Academia Română"

Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat marţi PNL, AUR şi PSD că au iniţiat, printr-o procedură „care frizează orice logică”, trecerea proiectului de modificare a Legii Academiei Române prin Parlament, relatează Agerpres. El a susţinut că proiectul conţine prevederi „absolut abuzive şi respingătoare” şi a afirmat că USR se va opune adoptării acestuia, conform sursei.

Pălărie a declarat că USR a reuşit, în Comitetul liderilor, să blocheze temporar introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului, după ce acesta primise raport de admitere din partea Comisiilor juridică şi pentru cultură, informează sursa.

"PNL, AUR şi, până recent, PSD au iniţiat, într-o procedură care frizează orice logică, trecerea în mai puţin de 24 de ore a Legii L72/2025 - Legea Academiei Române. Aceasta conţine cel puţin trei prevederi absolut abuzive şi respingătoare. Printre acestea, se propune ca mandatul preşedintelui instituţiei să nu mai fie limitat la doi ani. Chiar dacă respect pentru domnul Aurel Pop şi contribuţia sa pentru statul român, pare că legea este făcută cu dedicaţie, prin eliminarea limitării la două mandate pentru funcţia de preşedinte”, a declarat Pălărie, la Parlament, menţionează aceeaşi sursă.

Potrivit senatorului, o altă prevedere "cât se poate de îngrijorătoare" din proiect constă în faptul că acesta propune o "schemă de devalizare", prin care toate bunurile Academiei Române ar putea fi transferate într-o fundaţie privată de drept privat, ce ar putea ulterior să se transforme într-o afacere imobiliară pentru aceste proprietăţi, relatează sursa.

El a adăugat că proiectul prevede ca "Academia Română să nu mai fie supusă rigorilor bugetului de stat", ceea ce ar însemna că instituţia ar fi exceptată de reducerea cu 10% a cheltuielilor, conform Agerpres.

"Vestea bună este că, pentru moment, USR a reuşit să blocheze, în Comitetul liderilor de astăzi, introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului de mâine. Vestea proastă este că legea, pe care o consider aberantă, are în continuare raport de admitere la Comisia juridică şi Comisia de cultură. Astfel, este posibil ca iniţiativa să fie reintrodusă rapid în plen, iar noi să fim forţaţi să o votăm. USR nu va susţine niciodată o astfel de lege, care reprezintă o batjocură faţă de românii împovăraţi de taxe şi preţuri ridicate. În timp ce în coaliţia de guvernare ne străduim să reducem cheltuielile statului, vedem că, paralel, se creează legi cu dedicaţie”, a afirmat Pălărie, potrivit sursei.

Parlamentarul a menţionat că USR a susţinut desfiinţarea unor instituţii ale statului român, precum Institutul pentru Studiile Levantului, care nu produc valoare şi doar "toacă banii publici", informează Agerpres.

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice, a fost iniţiată de 14 senatori şi deputaţi din PSD, PNL, AUR şi din partea minorităţilor, potrivit Agerpres.