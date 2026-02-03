Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Pălărie: "USR nu votează proiectul pentru Academia Română"

O.S.
Politică / 3 februarie, 18:40

Sursa foto: Facebook/Stefan Palarie

Sursa foto: Facebook/Stefan Palarie

Senatorul USR Ştefan Pălărie a acuzat marţi PNL, AUR şi PSD că au iniţiat, printr-o procedură „care frizează orice logică”, trecerea proiectului de modificare a Legii Academiei Române prin Parlament, relatează Agerpres. El a susţinut că proiectul conţine prevederi „absolut abuzive şi respingătoare” şi a afirmat că USR se va opune adoptării acestuia, conform sursei.

Pălărie a declarat că USR a reuşit, în Comitetul liderilor, să blocheze temporar introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului, după ce acesta primise raport de admitere din partea Comisiilor juridică şi pentru cultură, informează sursa.

"PNL, AUR şi, până recent, PSD au iniţiat, într-o procedură care frizează orice logică, trecerea în mai puţin de 24 de ore a Legii L72/2025 - Legea Academiei Române. Aceasta conţine cel puţin trei prevederi absolut abuzive şi respingătoare. Printre acestea, se propune ca mandatul preşedintelui instituţiei să nu mai fie limitat la doi ani. Chiar dacă respect pentru domnul Aurel Pop şi contribuţia sa pentru statul român, pare că legea este făcută cu dedicaţie, prin eliminarea limitării la două mandate pentru funcţia de preşedinte”, a declarat Pălărie, la Parlament, menţionează aceeaşi sursă.

Potrivit senatorului, o altă prevedere "cât se poate de îngrijorătoare" din proiect constă în faptul că acesta propune o "schemă de devalizare", prin care toate bunurile Academiei Române ar putea fi transferate într-o fundaţie privată de drept privat, ce ar putea ulterior să se transforme într-o afacere imobiliară pentru aceste proprietăţi, relatează sursa.

El a adăugat că proiectul prevede ca "Academia Română să nu mai fie supusă rigorilor bugetului de stat", ceea ce ar însemna că instituţia ar fi exceptată de reducerea cu 10% a cheltuielilor, conform Agerpres.

"Vestea bună este că, pentru moment, USR a reuşit să blocheze, în Comitetul liderilor de astăzi, introducerea proiectului pe ordinea de zi a plenului Senatului de mâine. Vestea proastă este că legea, pe care o consider aberantă, are în continuare raport de admitere la Comisia juridică şi Comisia de cultură. Astfel, este posibil ca iniţiativa să fie reintrodusă rapid în plen, iar noi să fim forţaţi să o votăm. USR nu va susţine niciodată o astfel de lege, care reprezintă o batjocură faţă de românii împovăraţi de taxe şi preţuri ridicate. În timp ce în coaliţia de guvernare ne străduim să reducem cheltuielile statului, vedem că, paralel, se creează legi cu dedicaţie”, a afirmat Pălărie, potrivit sursei.

Parlamentarul a menţionat că USR a susţinut desfiinţarea unor instituţii ale statului român, precum Institutul pentru Studiile Levantului, care nu produc valoare şi doar "toacă banii publici", informează Agerpres.

Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, care a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice, a fost iniţiată de 14 senatori şi deputaţi din PSD, PNL, AUR şi din partea minorităţilor, potrivit Agerpres.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 03.02.2026, 19:05)

    iar noi ne ca .... cam in palaria ta si a usr.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0950
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3215
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5510
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9031
Gram de aur (XAU)Gram de aur683.2483

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb