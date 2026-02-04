Papa Leon al XIV-lea cere ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”

Papa american Leon al XIV-lea cere miercuri ”să se prevină o nouă cursă a înarmării”, cu o zi înaintea expirării Tratatului de dezarmare nucleară New START, ultimul acord de control al armamentului nuclear între Moscova şi Washington, informează news.ro.

”Mâine (joi) expiră tratatul armamentului nuclear” care ”a constituit o etapă importantă în lupta împotriva proliferării armamentului nuclear”, a declarat Papa după audienţa sa generală săptămânală, la Vatican.

”Vă cer să nu abandonaţi acest instrument fără să vă asiguraţi de urmărirea lui concretă şi eficientă”, a adăugat Suveranul Pontif.

”Este mai urgent ca nicodată să se înlocuiască logica fricii şi neîncrederii cu o etică împărtăşită”, a apreciat el.

”Situaţia actuală cere să facem tot ceea ce putem penttru a preveni o nouă cursă a înarmării, care să ameninţe şi mai mult pacea între naţiuni”, a continuat Papa.

Tratatul New START - ultimul acord de control al armamentului nuclear între Washington şi Moscova - urmează să expire joi.

Semnat în 2010, el limitează fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.500 de ogive strategice ofensive desfăşurate şi prevede un mecanism de verificare.

Rusia a anunţat în februarie 2023 că-şi suspendă participarea la tratat, însă fără să se retragă în mod oficial din el.

Ea dădea asigurări că respectă în cntinuare limitele prevăzute de tratat.

Potrivit unor experţi, Conferinţa Revizuirii Tratatului Neproliferării Nucleare (TNP), cheia de boltă a arhitecturii securităţii nucleare, prevăzută în aprilie la New York, riscă să se încheie cu un eşec diplomatic.