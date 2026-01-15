Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Park Properties s-a asociat cu George Peltecu pentru a dezvolta complexul SunLake Snagov

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 14:07

Sursa foto: Park Properties

Sursa foto: Park Properties

Dezvoltatorul imobiliar Park Properties, condus de Alexandru Mănăilă, s-a asociat cu antreprenorul şi investitorul George Peltecu, cunoscut pentru proiecte de referinţă în domeniul medical privat din ţara noastră şi pregătesc demararea construcţiei SunLake Snagov Signature Collection, o dezvoltare exclusivă de vile amplasate pa malul lacului Snagov, apartamente high-end şi spaţii comerciale, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform surei citate, ansamblul va fi construit pe un teren de 15.000 de metri pătraţi, ce a fost achiziţionat în 2024 şi este situat pe malul lacului Snagov, cu acces facil din DN1 şi autostrada A3. Suprafaţa totală construită a complexului SunLake Snagov va depăşi 10.000 mp, a relatat comunicatul.

Proiectul vizează construcţia a 22 de vile premium şi a unui imobil multifuncţional, cu spaţii comerciale la parter, a informat comunicatul de presă. Viitorii proprietari ai vilelor vor beneficia de acces la marină privată, unde îşi vor putea ancora ambarcaţiunile, va dispune de un centru de sporturi nautice şi promenadă pe malul lacului, potrivit sursei citate.

„SunLake Snagov Signature Collection aduce o combinaţie rară pe piaţă: o locaţie unică, pe malul lacului, la mai puţin de 5 minute de DN1 şi 10 minute de autostrada A3, completată de facilităţi integrate - spaţii comerciale, supermarket şi marină privată ce include şi un club de sporturi nautice şi parcare pentru ambarcaţiuni, infinity pools, promenadă pe malul lacului şi alte facilităţi comune pentru viitorii locatari ”, a declarat Alexandru Mănăilă, Managing Partner si acţionar majoritar Park Properties, în comunicat.

Autorizatiile de construire au fost obţinute în a doua parte a anului trecut, iar lucrările de construcţie vor începe în primavara acestui an, a informat comunicatul de presă.

„M-am alăturat proiectului SunLake Snagov pentru că reprezintă o investiţie cu potenţial real de a seta noi standarde pe piaţa rezidenţială premium. Cred în parteneriatele bazate pe capital solid şi know-how relevant, care aduc valoare atât investitorilor, cât şi comunităţii. SunLake Snagov este exact genul de proiect de anvergură care poate ridica nivelul pieţei şi poate oferi un reper pentru dezvoltările viitoare”, a completat George Peltecu, co-investitor în proiect, în sursa amintită.

SunLake Snagov se va adresa atât celor care doresc o locuinţă pe malul lacului cu acces facil către Bucureşti, cât şi pasionaţilor de ambarcaţiuni şi activităţi nautice, conform sursei citate.

