Patru morţi şi distrugeri majore în Ucraina după un nou val de atacuri cu drone şi rachete lansat de Rusia

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 17:42

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou val de atacuri cu drone şi rachete asupra Ucrainei, soldat cu cel puţin patru morţi şi pagube importante la infrastructura energetică din regiunile Kiev, Poltava şi Harkov, potrivit autorităţilor ucrainene, citate de The Guardian.

Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că Rusia a lansat peste 450 de drone şi 45 de rachete, dintre care majoritatea au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Trei persoane au murit şi alte doisprezece au fost rănite în urma prăbuşirii unei drone asupra unui bloc de apartamente din Dnipro, iar o altă persoană şi-a pierdut viaţa în regiunea Harkov.

Premierul Iulia Sviridenko a confirmat că instalaţii energetice din mai multe regiuni au fost avariate, iar companiile de utilităţi lucrează pentru restabilirea electricităţii, apei şi căldurii. În localităţile Kremenciuk şi Horishni Plavni din Poltava, alimentarea cu apă este asigurată temporar prin generatoare.

Zelenski a cerut noi sancţiuni internaţionale împotriva Moscovei, afirmând că „pentru fiecare lovitură asupra infrastructurii energetice trebuie să existe un răspuns care să vizeze întreaga industrie energetică rusă”.

În ultimele două luni, armata rusă a atacat instalaţiile de gaze ale Ucrainei de nouă ori, potrivit companiei de stat Naftogaz. În replică, drone ucrainene au lovit sâmbătă o staţie electrică din nordul Rusiei şi au rănit două persoane într-un bloc din oraşul Saratov.

Moscova susţine că „atacul masiv” a vizat exclusiv instalaţii de producţie de armament şi infrastructură energetică. Totodată, Rusia a anunţat capturarea unui sat din estul Ucrainei, în timp ce luptele continuă pe linia frontului.

Pe fondul presiunilor diplomatice americane, negocierile pentru un armistiţiu permanent au eşuat. Deşi preşedintele Donald Trump a propus îngheţarea frontului ca prim pas spre pace, sugestia a fost respinsă de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a vorbit despre o „pace durabilă, nu temporară”.

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat că Ucraina riscă să fie prinsă într-un „război fără sfârşit” dacă Europa nu îşi sporeşte presiunea asupra Rusiei.

Conflictul declanşat în februarie 2022 rămâne cel mai amplu şi sângeros război din Europa de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 08.11.2025, 18:31)

    scuturiile ălea costînd miliarde USD nu cam își merită banii

    ruțkis atacă cu (motoare de drujbă + carton impregnat epoxy + chipuri mașină spălat + o grenadă) = 1 dronă la cost de 99,95USD 

