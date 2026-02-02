Peste 4.000 de joburi în Bulgaria, sprijinite de JTF

Bulgaria va primi 1,15 miliarde de euro din Fondul pentru Tranziţie Justă (JTF) pentru investiţii şi proiecte menite să atenueze efectele tranziţiei către neutralitatea climatică în trei regiuni carbonifere - Pernik, Kyustendil şi Stara Zagora - şi în 10 municipalităţi adiacente, arată Agerpres.

Până la sfârşitul perioadei de programare, odată cu implementarea proiectelor JTF, se estimează crearea a peste 4.000 de locuri de muncă, oferirea de asistenţă pentru mai mult de 600 de companii şi instruirea a peste 7.000 de angajaţi pentru dezvoltarea competenţelor lor, a declarat Ivailo Stoyanov, şeful Departamentului de Planificare Strategică şi Programare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice, informează sursa menţionată.

Interviul face parte din secţiunea EU Lex BG a BTA, un proiect comun al Parlamentului European şi BTA, şi se concentrează pe implementarea în Bulgaria a Regulamentului (UE) 2021/1056, din 24 iunie 2021, privind înfiinţarea Fondului pentru Tranziţie Justă, a relatat Agerpres.

În Bulgaria, Regulamentul (UE) 2021/1056 privind înfiinţarea Fondului pentru Tranziţie Justă este implementat prin finanţarea prevăzută în cadrul Programului „Regiuni în creştere” (RGP) 2021-2027, Prioritatea 4 - Tranziţie Justă. Prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 634 din 8 septembrie 2020, Ministerul Dezvoltării Regionale a fost desemnat autoritate responsabilă pentru implementarea planurilor teritoriale de tranziţie justă, inclusiv prin Fondul pentru Tranziţie Justă, menţionează sursa. Totodată, prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 712 din 6 octombrie 2020, DG SPRDP a fost numită Autoritate de Management a RGP, având responsabilităţi privind implementarea regulamentului, selecţia proiectelor şi monitorizarea acestora, conform Agerpres.

Regulamentele adoptate de Parlamentul European au putere juridică şi se aplică direct în statele membre ale UE, spre deosebire de directive, care reprezintă recomandări şi trebuie transpuse în legislaţia naţională, potrivit Agerpres. În contrast cu regulamentele şi deciziile, directivele nu se aplică direct şi necesită adoptarea unor norme în legislaţia fiecărui stat membru, a informat sursa.

"Economia Bulgariei este printre cele mai intensive din UE din punct de vedere energetic şi de carbon. Totodată, Bulgaria se află printre statele membre cu cea mai mare pondere a combustibililor fosili solizi în consumul final de energie al gospodăriilor. Conform politicii naţionale de decarbonizare, se prevede o reducere treptată a producţiei de energie electrică din lignit, iar impactul economic şi social al tranziţiei va fi cel mai mare în regiunile dependente de extracţia cărbunelui şi producţia de energie pe bază de cărbune: Stara Zagora, Kyustendil şi Pernik. Aceste regiuni vor trece prin transformări economice majore în următoarele decenii, iar în lipsa unor planuri adecvate de diversificare, creştere şi creare de locuri de muncă, ele riscă să se confrunte cu declin economic, şomaj crescut, inclusiv şomaj structural din cauza închiderii minelor, depopulare şi sărăcie”, a subliniat Stoyanov., informează Agerpres.

"Prioritatea sprijinului JTF pentru o tranziţie lină către neutralitatea climatică în regiunile carbonifere este reducerea impactului social negativ, în special asupra ocupării forţei de muncă, care afectează direct veniturile gospodăriilor şi familiilor. Pentru aceasta, Fondul sprijină în principal măsuri de dezvoltare a competenţelor şi recalificare, inclusiv formare profesională, pentru angajaţi şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în sectoare cu potenţial de ocupare la nivel local. Sprijinul include, de asemenea, asistenţă în găsirea unui loc de muncă - orientare şi consiliere în carieră, evaluarea şi validarea cunoştinţelor anterioare - şi integrarea activă a acestor persoane pe piaţa muncii”, a explicat Stoyanov, relatează sursa menţionată.