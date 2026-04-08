Petrolul scade puternic după anunţul armistiţiului între Statele Unite şi Iran

Preţurile petrolului au scăzut puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a convenit suspendarea atacurilor asupra Iranului pentru două săptămâni, în schimbul asigurării tranzitului în siguranţă prin Strâmtoarea Hormuz de către Teheran, scrie CNBC.

Sortimentul West Texas Intermediate avea o depreciere de 13,2% astăzi, la ora 18:40 (a ţării nostre), până la 96 de dolari pe baril, în vreme ce referinţa globală Brent era în scădere cu 9,5%, la 98 de dolari pe baril, potrivit datelor Investing.com.

În ultimele zile, cotaţia ţiţeiului s-a situat peste nivelul de 100 de dolari pe baril, în condiţiile blocării traficul petrolierelor prin Strâmtoarea Hormuz.

Donald Trump a declarat că armistiţiul de două săptămâni este condiţionat de acceptul Iranului pentru deschiderea completă, imediată şi sigură a strâmtorii. Statele Unite au primit din partea Iranului o propunere în zece puncte, care constituie o bază viabilă pentru negocieri, a spus acesta. „Aproape toate punctele divergente din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, însă perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului”, a scris Trump într-o postare pe o reţea socială, conform CNBC.

Ministrul de externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul va permite tranzitul în siguranţă prin strâmtoare în timpul armistiţiului, prin „coordonare cu Forţele Armate ale Iranului şi ţinând cont de limitările tehnice”. „Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, puternicele Forţe Armate ale noastre îşi vor opri operaţiunile defensive”, a declarat Araghchi într-o postare pe o reţea socială, mai notează sursa menţionată.

Se pare că armistiţiul a fost convenit cu mai puţin de două ore înainte de termenul-limită de marţi, ora 20:00 ET (n.r. a Coastei de Est a SUA), stabilit de Trump pentru ca Iranul să redeschidă strâmtoarea. Preşedintele ameninţase că va bombarda fiecare pod şi fiecare centrală electrică din Iran dacă liderii de la Teheran nu urmau să respecte acel termen.

„O întreagă civilizaţie va muri în această noapte, fără a mai putea fi adusă vreodată înapoi”, scrisese Trump într-o postare pe o reţea socială, adăugând: „Nu vreau să se întâmple acest lucru, dar probabil că se va întâmpla”.

Preşedintele a declarat că a fost de acord cu armistiţiul în urma discuţiilor cu prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif. Acesta i-a cerut lui Trump să amâne termenul-limită pentru a permite continuarea negocierilor şi a solicitat, totodată, Iranului să redeschidă strâmtoarea în acest interval, ca semn de bunăvoinţă.

Exporturile de petrol prin strâmtoare au scăzut abrupt, pe fondul atacurilor Iranului asupra navelor comerciale, provocând cea mai mare perturbare din istorie a aprovizionării cu ţiţei, conform CNBC.