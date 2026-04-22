Piaţa instalaţiilor se maturizează; Eficienţa şi costul total de operare bat preţul

Într-o piaţă a construcţiilor tot mai prudentă, în care decizia de investiţie este ghidată de costul total de operare, eficienţă energetică şi reducerea riscurilor, soluţiile integrate câştigă teren în faţa abordărilor fragmentate. REHAU Water Technologies mizează pe sisteme complete pentru apă şi climat interior, digitalizare şi sustenabilitate, într-un context marcat de presiuni macroeconomice, maturizarea cererii şi orientarea tot mai clară către performanţă pe termen lung. Adrian Marcu, director naţional de vânzări al REHAU Water Technologies România, explică principalele tendinţe din 2025, perspectivele pentru 2026 şi segmentele cu cel mai mare potenţial de creştere.

Reporter: Cum a evoluat cererea în 2025 şi ce semnale sunt pentru 2026?

Adrian Marcu: În 2025 am văzut o piaţă mai atentă la decizie: proiectele au mers înainte, dar cu un ritm mai selectiv şi cu mai multă presiune pe justificarea investiţiei. Pe segmentul rezidenţial, interesul s-a mutat mai clar către soluţii ce reduc costurile de operare şi aduc confort predictibil, mai ales în zona de eficienţă energetică şi control. În segmentul public şi comercial, decizia a devenit mai "tehnică”: documentaţie mai strictă, cerinţe mai clare de performanţă, dar şi o nevoie crescută de parteneri care pot livra integral, cu suport de proiect. Pentru 2026, semnalul principal este că se caută stabilitate, optimizări de procese şi reducerea riscurilor: soluţii testate, termene de livrare optimizate, suport pentru proiectare/execuţie si preluarea banilor din piaţă.

Datele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică arată că, în perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, s-au înregistrat creşteri la volumul total de lucrări de construcţie rezidenţiale, o creştere de 13,3%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, însă avem o încetinire a vitezei de construcţie, unde pentru primele trei trimestre există cu 4,9% mai puţine locuinţe finalizate. Această evoluţie reflectă faptul că mulţi dezvoltatori încă lansează proiecte sau au planuri, dar accesul la finanţare, costurile de construcţie şi apetitul cumpărătorilor influenţează livrările şi viteza de finalizare.

În acest context, REHAU Water Technologies a valorificat interesul crescut al pieţei pentru soluţii unitare, eficiente şi uşor de instalat, adresând în special proiectele care integrează tehnologii de climat interior şi sisteme sanitare sigure. Ritmul crescut al lucrărilor în zona nerezidenţială - clădiri comerciale, instituţii publice, ansambluri mixte - a favorizat adoptarea soluţiilor orientate spre eficienţă energetică, igienă, digitalizare.

Pentru acest an, REHAU Water Technologies îşi propune să îşi consolideze poziţia de reper în zona soluţiilor sustenabile pentru clădiri, printr-o ofertă tot mai bine adaptată cerinţelor actuale de eficienţă energetică şi performanţă pe termen lung. Portofoliul a fost extins cu soluţii conforme standardelor nZEB, dezvoltate pentru a răspunde atât cerinţelor tehnice ale proiectelor moderne, cât şi aşteptărilor clienţilor care urmăresc durabilitate şi costuri predictibile de operare. În paralel, compania accelerează digitalizarea proceselor şi a relaţiei cu partenerii, cu obiectivul de a creşte nivelul de conectivitate, transparenţă şi eficienţă operaţională pe întregul lanţ de colaborare.

Reporter: Ce impact au avut eficienţa energetică, sustenabilitatea şi costul total de operare vs. preţ?

Adrian Marcu: Criteriul de preţ rămâne important, dar nu mai este singurul decident. Tot mai des discuţia se poartă în termeni de cost total de operare şi de risc: cât consumă, cât de stabil funcţionează în timp, cât de uşor se întreţine şi cât de predictibil este comportamentul sistemului. În proiecte bine fundamentate, sustenabilitatea nu mai e un aspect extra, ci un filtru care se traduce în performanţă energetică, durabilitate şi conformare la cerinţe de proiect. Asta avantajează sistemele complete, unde poţi demonstra performanţa în ansamblu, nu doar pe un produs izolat.

Reporter: Se maturizează piaţa spre soluţii complete, integrate, în detrimentul celor fragmentate?

Adrian Marcu: Da, se vede o maturizare, mai ales în zona de proiecte medii şi mari. Beneficiarii şi proiectanţii vor să reducă "zonele gri” dintre furnizori diferiţi - acele puncte unde apar incompatibilităţi, întârzieri sau discuţii despre responsabilitate. Soluţiile integrate înseamnă mai puţine interfeţe de coordonat, mai multă claritate tehnică şi o punere în funcţiune mai predictibilă. În acest context, modelul de one-stop-shop şi abordarea "dintr-o singură sursă” devin tot mai relevante.

Consumatorii - fie că vorbim de dezvoltatori, fie de utilizatori finali - se uită din ce în ce mai mult la soluţii complete, nu la produse individuale. De aceea REHAU Water Technologies investeşte în sisteme ce adresează întregul lanţ funcţional al instalaţiilor, de la sursa de apă până la reglajul automat al temperaturii în locuinţă, precum produsul consacrat NEA SMART 2.0 ori noua generatie NEA 2nd. Smart, sigur şi sustenabil - acesta este mixul care ne-a adus performanţă în 2025 şi pe care mizăm şi în acest an.

În acest context de reorientare a pieţei spre funcţionalitate, sustenabilitate şi automatizare, punem accent pe un portofoliu modular şi interconectat, adaptat provocărilor reale din şantier şi cerinţelor beneficiarilor.

Această maturizare se vede inclusiv în zona instalaţiilor sanitare, unde beneficiarii caută tot mai des sisteme complete de la acelaşi furnizor, testate şi compatibile între ele. Astăzi, integrarea în portofoliul REHAU al brandului MEPA, producător de cadre îngropate pentru WC, lavoar ori bideu, a consolidat abordarea completă a proiectelor de construcţie. În acelaşi timp, pentru distribuţia apei potabile, sistemul RAUTITAN rămâne un reper de fiabilitate, datorită calităţii consacrate a ţevilor şi a îmbinărilor cu manşon alunecător, alături de adaptarea la cele mai înalte standarde de calitate sanitare a fittingurilor fără plumb.

Reporter: Cum se văd presiunile macroeconomice în deciziile de investiţie?

Adrian Marcu: Presiunile macroeconomice au mutat accentul pe prudenţă şi etapizare. Bugetele sunt mai atent argumentate, scenariile sunt reevaluate constant, iar unele investiţii sunt amânate atunci când nu aduc un impact clar asupra performanţei proiectului. În acelaşi timp, acest context favorizează soluţiile care generează eficienţă reală şi reduc costurile recurente de operare - de la sisteme eficiente de încălzire şi răcire, până la distribuţia sigură a apei şi soluţii ce limitează pierderile şi intervenţiile ulterioare.

Din această perspectivă, se conturează o schimbare de paradigmă: criteriul „cel mai mic preţ” este tot mai des înlocuit de o evaluare pe termen lung, care ia în calcul fiabilitatea, durabilitatea şi riscurile operaţionale. REHAU Water Technologies răspunde acestui context printr-un portofoliu diversificat de soluţii integrate şi printr-o abordare strategică orientată către inovaţie şi parteneriate pe termen lung, menite să susţină performanţa proiectelor şi obiectivele de sustenabilitate.

În anii următori, capacitatea de a livra soluţii robuste, adaptabile şi bine susţinute din punct de vedere tehnic va face diferenţa pe piaţă, iar investiţiile vor merge cu prioritate către acei parteneri care pot oferi stabilitate, predictibilitate şi valoare reală pe termen lung.

Reporter: Care sunt principalele provocări în proiectele mari (tehnic + operaţional)?

Adrian Marcu: Provocarea numărul unu este coordonarea: multe specialităţi, termene strânse, schimbări de proiect şi un lanţ de decizie fragmentat. Tehnic, apar cerinţe tot mai complexe - de la eficienţă şi confort până la integrare în clădiri cu utilizări speciale şi condiţii stricte de exploatare. Operaţional, există presiune pe disponibilitatea echipelor şi pe capacitatea de a menţine calitatea execuţiei în şantier, în condiţiile în care timpul este tot mai "scump”. În acest peisaj, un furnizor care poate susţine proiectul cu soluţii compatibile, documentaţie şi suport de implementare aduce un avantaj clar.

În ultimii ani, solicitările clienţilor au devenit din ce în ce mai complexe. Acestea necesită o echipă agilă şi flexibilă, care să răspundă rapid şi eficient la schimbările şi cerinţele pieţei. De asemenea, un alt aspect important îl reprezintă sustenabilitatea, care devine un criteriu esenţial în toate proiectele. În acest context, ne concentrăm pe dezvoltarea şi oferirea de produse care să răspundă atât cerinţelor pieţei, cât şi standardelor de eficienţă energetică.

De asemenea, REHAU Water Technologies este bine poziţionată pentru a depăşi aceste provocări, având ca fundament dorinţa de a îndeplini standardul nZEB. Aceste obiective ne ghidează şi ne ajută să abordăm orice dificultate cu încredere, fiindcă ştim că soluţiile noastre sunt la cel mai înalt nivel de performanţă, sustenabilitate şi eficienţă energetică.

Reporter: Care este rolul inovaţiei tehnologice în diferenţiere (apă, încălzire/răcire, control consum)?

Adrian Marcu: Inovaţia în instalaţii înseamnă astăzi performanţă măsurabilă şi control. Soluţiile moderne pentru apă şi climat interior prioritizează siguranţa, durabilitatea şi eficienţa, în timp ce tehnologia de control optimizează consumul şi reduce riscurile operaţionale. Contextul economic întăreşte această nevoie: după eliminarea plafonului de preţ în vara 2025, costul energiei electrice a crescut cu peste 60% faţă de anul precedent şi cu peste 61% într-o singură lună, iar preţurile gazelor au început de asemenea să urce. În acelaşi timp, consumul de energie electrică a scăzut cu aproximativ 5,2%, semnalând presiunea asupra utilizatorilor. În acest climat, soluţiile eficiente şi sustenabile devin esenţiale pentru a diminua impactul fluctuaţiilor de piaţă şi pentru a optimiza fiecare kilowatt consumat.

REHAU Water Technologies se diferenţiază prin soluţii care pun accentul pe calitate, inovaţie şi sustenabilitate reală. Fiecare produs pe care îl oferim este conceput să dureze, să fie eficient din punct de vedere energetic şi să folosească resursele în mod responsabil. Vrem ca instalaţiile noastre să fie o alegere de încredere pentru oricine caută durabilitate şi siguranţă pe termen lung. Investim constant în materiale performante şi tehnologii moderne, astfel încât fiecare proiect să fie gata să răspundă nevoilor unui viitor mai curat şi mai eficient.

În 2026 nu mai vorbim doar de încălzire eficientă, ci de control complet al climatului interior - răcire, ventilaţie şi climat interior sănătos. REHAU inovează, din acest punct de vedere, continuu. Tehnologiile pe care le propunem sunt un răspuns direct la noile nevoi ale pieţei: mai puţină risipă, mai puţină intervenţie, mai mult confort şi eficienţă. Prin abordarea noastră, REHAU Water Technologies răspunde nu doar cerinţelor tehnice ale proiectelor moderne, ci şi aşteptărilor tot mai ridicate ale beneficiarilor finali în ceea ce priveşte sustenabilitatea, sănătatea şi nu în ultimul rând utilizarea accesibilă /intuitivă.

Un exemplu clar al modului în care inovaţia tehnologică se traduce în valoare reală pentru utilizator este Indoor Climate Comfort System, o soluţie modulară care integrează încălzirea şi răcirea radiantă prin suprafeţe cu dezumidificarea, toate gestionate digital. Controlul inteligent, inclusiv de la distanţă prin NEA SMART 2.0, permite adaptarea climatului interior în funcţie de utilizare şi sezon, cu un impact direct asupra confortului şi eficienţei energetice. Vorbim astfel despre un pas înainte de la sisteme individuale la un management complet al climatului interior.

Reporter: Cum sunt primite în România soluţiile cu complexitate tehnică ridicată?

Adrian Marcu: Sunt primite bine atunci când vin cu pachetul complet: proiectare corectă, suport tehnic disponibil încă din primele faze de concept ale proiectului, instruire şi un plan clar de implementare. Piaţa din România are proiecte tot mai diverse - de la clădiri de referinţă la spaţii cu cerinţe speciale -, iar aici se vede cel mai clar valoarea soluţiilor robuste. Complexitatea nu este o problemă în sine; problema apare când complexitatea nu este solicitată prin suport tehnic detaliat de la un producător ori furnizor, care excelează în acel domeniu. De multe ori este mai important să ştiu oamenii care cunosc toate detaliile, să primesc suportul acestora, întrucât este aproape imposibil să fii expert în orice domeniu. De aceea, accentul pe parteneriat cu proiectanţi, arhitecţi şi instalatori, atât pe timpul proiectării, cât şi al execuţiei în şantier, rămâne un element esenţial în strategia REHAU Water Technologies.

Reporter: Infrastructura şi renovările pot deveni motor de creştere?

Adrian Marcu: Da, investiţiile în infrastructură şi renovarea fondului construit vor fi, cel mai probabil, unul dintre motoarele importante de creştere pentru sectorul instalaţiilor în următorii ani. Modernizarea reţelelor termice existente şi creşterea cerinţelor de eficienţă creează cerere pentru soluţii care nu sunt la vedere, dar care fac diferenţa în exploatare: sisteme sigure, eficiente şi uşor de operat, amplasate „în spatele pereţilor” sau în infrastructura subterană.

Renovările, în special, împing piaţa către soluţii eficiente energetic şi către sisteme care pot fi integrate inteligent în constrângerile existente, fără a compromite performanţa sau durabilitatea. În acest context, capacitatea de a livra sisteme complete pentru managementul apei şi climat interior devine un avantaj competitiv real.

La nivel macro, investiţiile în infrastructură susţinute prin programe precum PNRR accelerează acest proces, mai ales în zonele unde infrastructura este îmbătrânită şi necesită modernizare rapidă, în conformitate cu obiectivele de eficienţă energetică şi reducere a emisiilor. Un exemplu relevant este modernizarea sistemelor de termoficare, unde soluţii precum RAUVIPEX răspund direct provocărilor actuale ale pieţei.

Dezvoltată pentru reţele publice de termoficare, dar şi pentru proiecte rezidenţiale cu cerinţe ridicate de performanţă, RAUVIPEX oferă o combinaţie de eficienţă, fiabilitate şi adaptabilitate, contribuind la tranziţia către sisteme de încălzire mai sustenabile. Faptul că România este una dintre pieţele europene unde această soluţie este disponibilă reflectă importanţa locală a investiţiilor în infrastructură şi potenţialul de creştere al acestui segment.

Reporter: Ce segmente au cea mai mare dinamică în 2025-2027?

Adrian Marcu: Ne aşteptăm la o dinamică bună în renovări şi modernizări, pentru că presiunea pe eficienţă şi costuri de operare va continua. În paralel, segmentele industrial/comercial şi proiectele publice rămân relevante, mai ales acolo unde investiţiile sunt ghidate de cerinţe de performanţă şi conformare. Rezidenţialul va depinde mult de contextul de finanţare, dar interesul pentru soluţii eficiente şi pentru confort interior stabil va rămâne. Per ansamblu, segmentele cu cea mai mare tracţiune vor fi cele care cer sisteme integrate şi justificare tehnico-economică solidă.

Reporter: Ce riscuri şi ce oportunităţi vedeţi pentru industria construcţiilor în general şi pentru REHAU în special, în următorii ani?

Adrian Marcu: Principalele riscuri ţin de volatilitatea economică, costurile de finanţare şi presiunea asupra cererii de locuinţe noi. În acelaşi timp, există oportunităţi importante generate de nevoia de eficienţă energetică, modernizarea fondului construit şi orientarea către soluţii sustenabile.

În următorii ani, industria construcţiilor va evolua într-un ritm moderat, cu o perioadă de ajustare în 2026, urmată de o relansare treptată în 2027-2029, pe măsură ce condiţiile de finanţare şi încrederea consumatorilor se vor îmbunătăţi. Observăm deja o diferenţă între volumul lucrărilor începute şi ritmul de finalizare, ceea ce indică o piaţă mai prudentă şi mai selectivă.

Pentru REHAU, această perioadă nu este doar una de adaptare, ci şi de consolidare. Vedem oportunităţi în proiectele care pun accent pe performanţa energetică, confort interior şi durabilitate - direcţii care devin standard, nu opţiune.

Reporter: Mulţumesc!

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)