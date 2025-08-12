PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight a stagnat la 5,75%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,75%.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 5,45%.

Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%, ROBOR la 6 luni - la 6,75%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al patrulea trimestru din 2024, este de 5,55%.