PIAŢA MONETARĂ Dobânda la depozitele overnight s-a menţinut la 5,71%

BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,71%.

Dobânda la depozitele atrase pentru o zi (ROBID) a stagnat la 5,42%.

Indicele ROBOR la 3 luni s-a menţinut la 6,29%, ROBOR la 6 luni - la 6,44%.

BNR a publicat, recent, indicele de referinţă trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care a înlocuit ROBOR în calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei. Valoarea acestuia, pentru al doilea trimestru din 2025, este de 6,06%.