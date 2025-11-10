PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0860 lei

Euro a crescut, vineri, cu 0,15 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0860 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 13:30, un euro era tranzacţionat la 1,1560 dolari, în apreciere cu 0,11% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,15469 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1529 şi un maxim de 1,1560.

Dolarul american a scăzut cu 1,28 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4037 lei, faţă de 4,4165 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,16 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4550 lei, faţă de 5,4566 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 567,2995 lei, în depreciere cu 1,6635 lei comparativ cu 568,9630 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.