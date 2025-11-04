PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0861 lei

Euro a crescut, ieri, cu 0,10 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0861 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 13:00, un euro era tranzacţionat la 1,1520 dolari, în depreciere cu 0,014% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,15283 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1507 şi un maxim de 1,1541.

Dolarul american a crescut cu 2,20 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,4167 lei, faţă de 4,3947 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,89 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4698 lei, faţă de 5,4787 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 567,6303 lei, în apreciere cu 5,1757 lei comparativ cu 566,1560 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.