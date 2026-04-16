PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0918 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0918 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 16:30, un euro era tranzacţionat la 1,1782 dolari, în depreciere cu 0,16% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1801 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1772 şi un maxim de 1,1824.

Dolarul american s-a apreciat cu 0,02 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3226 lei, faţă de 4,3224 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 1,12 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5172 lei, faţă de 5,5284 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 668,6095 lei, în apreciere cu 2,3000 lei comparativ cu 666,3095 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.