PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0921 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,27 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0921 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,634 dolari, în apreciere cu 0,36% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,5830 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,5780 şi un maxim de 1,6410.

Dolarul american a scăzut cu 0,17 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3799 lei, faţă de 4,3816 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,18 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,4815 lei, faţă de 5,4663 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 656,9613 lei, în apreciere cu 8,1550 lei comparativ cu 648,8063 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.