PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0960 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,17 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0960 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,856 dolari, în apreciere cu 0,25% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,861 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,836 şi un maxim de 1,897.

Dolarul american a scăzut cu 4,39 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2972 lei, faţă de 4,3411 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 4 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5322 lei, faţă de 5,4922 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 703,3520 lei, în apreciere cu 15,604 lei comparativ cu 687,7477 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.