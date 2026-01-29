PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,0960 lei

Euro s-a apreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0960 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 14:30, un euro era tranzacţionat la 1,1976 dolari, în depreciere cu 0,52% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,2039 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,9610 şi un maxim de 1,2045.

Dolarul american a scăzut cu 3,81 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2490 lei, faţă de 4,2871 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,48 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5418 lei, faţă de 5,5270 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 720,7478 lei, în apreciere cu 19,885 lei comparativ cu 700,8626 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.