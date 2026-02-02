PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a apreciat la 5,0961 lei

Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0961 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orelor 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1919 dolari, în depreciere cu 0,40% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,969 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,895 şi un maxim de 1,975.

Dolarul american a crescut cu 0,91 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2742 lei, faţă de 4,2651 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,50 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5598 lei, faţă de 5,5548 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 699,3181 lei, în depreciere cu 55,826 lei comparativ cu 755,1450 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.