PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a apreciat la 5,2390 lei

Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,73 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,2390 lei/euro.

Pe pieţele externe, vineri, în jurul orei 18:30, un euro era tranzacţionat la 1,1403 dolari, în apreciere cu 0,30% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1370 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1354 şi un maxim de 1,1434 dolari.

Dolarul american s-a depreciat cu 1,23 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,5912 lei, faţă de 4,6035 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a apreciat cu 1,01 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,6838 lei, faţă de 5,6737 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 598,3364 lei, în apreciere cu 7,6039 lei comparativ cu 590,7325 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.