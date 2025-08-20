PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0573 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,15 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0573lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1684 dolari, în depreciere cu 0,22% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16605 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1638 şi un maxim de 1,1692.

Dolarul american a scăzut cu 0,14 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3312 lei, faţă de 4,3326 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 0,83 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3735 lei, faţă de 5,3652 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 464,9675 lei, în depreciere cu 1,5293 lei comparativ cu 466,4968 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.