PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0676 lei

Euro a scăzut, ieri, cu 0,35 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0676 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,1619 dolari, în depreciere cu 0,19% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,16420 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1614 şi un maxim de 1,1675.

Dolarul american a scăzut cu 0,32 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3529 lei, faţă de 4,3561 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 1,48 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,3765 lei, faţă de 5,3913 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 469,8345 lei, în depreciere cu 1,3551 lei comparativ cu 476,2885 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.