PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0951 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,37 bani faţă de leu, BNR afişând un curs de referinţă de 5,0951 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orei 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1734 dolari, în depreciere cu 0,09% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,1744 dolari şi au avut loc, până la momentul menţionat, între un minim de 1,1733 şi un maxim de 1,1763 dolari.

Dolarul american s-a depreciat cu 0,08 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,3357 lei, faţă de 4,3365 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian s-a depreciat cu 0,95 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5508 lei, faţă de 5,5603 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 663,0310 lei, în depreciere cu 4,3658 lei comparativ cu 667,3968 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.