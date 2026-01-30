PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0957 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,03 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0957 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:00, un euro era tranzacţionat la 1,1961 dolari, în apreciere cu 0,06% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,953 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,938 şi un maxim de 1,996.

Dolarul american a crescut cu 1,61 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2651 lei, faţă de 4,2490 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a crescut cu 1,30 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5548 lei, faţă de 5,5418 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 755,1450 lei, în apreciere cu 34,397 lei comparativ cu 720,7478 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.