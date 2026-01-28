PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 5,0959 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,01 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0959 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 15:30, un euro era tranzacţionat la 1,192 dolari, în apreciere cu 4,37% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,888 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,850 şi un maxim de 1,938.

Dolarul american a scăzut cu 1,01 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2871 lei, faţă de 4,2972 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 0,52 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5270 lei, faţă de 5,5322 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 700,8626 lei, în depreciere cu 2,4894 lei comparativ cu 703,3520 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.