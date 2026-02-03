PIAŢA VALUTARĂ  Euro s-a depreciat la 5,0959 lei

Euro s-a depreciat, ieri, cu 0,02 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0959 lei/euro.

Pe pieţele externe, ieri, în jurul orelor 17:00, un euro era tranzacţionat la 1,1813 dolari, în depreciere cu 0,30% faţă de închiderea precedentă, potrivit datelor Investing.com.

Tranzacţiile pe euro/dolar au deschis la 1,806 dolari şi au avut loc, până la ora menţionată, între un minim de 1,1806 şi un maxim de 1,875.

Dolarul american a crescut cu 2,16 bani în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,2958 lei, faţă de 4,2742 lei în şedinţa anterioară.

Francul elveţian a scăzut cu 2,26 bani în faţa monedei naţionale, BNR afişând un curs de 5,5372 lei, faţă de 5,5598 lei în şedinţa anterioară.

Gramul de aur a fost cotat la 644,9082 lei, în depreciere cu 55,4099 lei comparativ cu 699,3181 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.