Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Pieţele bursiere cad după ce Trump îşi intensifică ameninţările tarifare legate de Groenlanda

F.G.
Internaţional / 20 ianuarie, 18:15

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Escaladarea discursului preşedintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife europene în legătură cu Groenlanda a declanşat o corecţie sincronizată pe pieţele financiare, confirmând cât de sensibil a devenit capitalul global la şocurile politice cu potenţial comercial, potrivit unei relatări publicate de The Guardian.

Conform The Guardian, bursele europene au înregistrat scăderi semnificative marţi: indicele FTSE 100 de la Londra a pierdut 1%, cel mai sever declin zilnic din noiembrie, în timp ce CAC 40 (Franţa), DAX (Germania) şi FTSE MIB (Italia) au scăzut între 1,1% şi 1,5%. Publicaţia notează că presiunea de vânzare a fost alimentată de declaraţiile lui Trump privind tarife de până la 25% pentru mai multe state europene, condiţionate de acceptarea cererii americane legate de Groenlanda.

În acelaşi timp, The Guardian arată că dolarul american, activ considerat în mod tradiţional de refugiu, s-a depreciat cu aproape 1% faţă de un coş de valute majore, semn că investitorii nu mai percep activele americane drept protecţie automată în faţa incertitudinii geopolitice. Mişcarea este cu atât mai relevantă cu cât pieţele americane fuseseră închise luni, iar contractele futures indicau deja scăderi de circa 1,4% la redeschiderea Wall Street.

Fluxul de capital s-a reorientat rapid către metale preţioase. Potrivit aceleiaşi surse, aurul a depăşit pentru prima dată pragul de 4.700 de dolari uncia, iar argintul a atins un maxim istoric de peste 95 de dolari, pe fondul creşterii cererii de active percepute drept protecţie împotriva riscului politic şi comercial.

Analiza The Guardian evidenţiază şi impactul sectorial al tensiunilor comerciale. Acţiunile companiilor de croazieră şi ale retailerilor de modă au fost printre cele mai afectate în tranzacţiile pre-market din SUA, investitorii anticipând costuri mai mari generate de tarife. În paralel, declaraţia lui Trump privind posibile tarife de 200% asupra vinurilor şi şampaniei franceze a tras în jos acţiunile grupurilor de lux expuse pe acest segment, inclusiv LVMH şi Remy Cointreau, mai notează publicaţia britanică.

În interpretarea citată de The Guardian, directorul de investiţii al AJ Bell, Russ Mould, califică mişcarea actuală drept „un tremur uşor pe scara Richter a pieţelor”, dar avertizează că miza este ridicată în contextul întâlnirilor de la Davos şi al riscului de represalii europene, în special în sectorul tehnologic.

Dincolo de amplitudinea imediată a scăderilor, semnalul structural este mai profund: pieţele reacţionează nu la date economice, ci la politica pură*. Tarifele anunţate condiţionat, ameninţările teritoriale şi utilizarea comerţului ca instrument de presiune geopolitică amplifică percepţia de impredictibilitate, determinând capitalul să se retragă din activele riscante şi să caute protecţie. În acest sens, episodul Groenlanda funcţionează ca un catalizator al unei tendinţe deja vizibile: trecerea de la pieţe ghidate de fundamente economice la pieţe dominate de risc politic.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 18:53)

    Omu este nebun,vai de americani au ajuns cu un marțafoi senil de risu Lumii

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0929
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3442
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4978
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8542
Gram de aur (XAU)Gram de aur660.2411

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb