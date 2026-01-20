Pieţele bursiere cad după ce Trump îşi intensifică ameninţările tarifare legate de Groenlanda

Escaladarea discursului preşedintelui american Donald Trump privind impunerea de tarife europene în legătură cu Groenlanda a declanşat o corecţie sincronizată pe pieţele financiare, confirmând cât de sensibil a devenit capitalul global la şocurile politice cu potenţial comercial, potrivit unei relatări publicate de The Guardian.

Conform The Guardian, bursele europene au înregistrat scăderi semnificative marţi: indicele FTSE 100 de la Londra a pierdut 1%, cel mai sever declin zilnic din noiembrie, în timp ce CAC 40 (Franţa), DAX (Germania) şi FTSE MIB (Italia) au scăzut între 1,1% şi 1,5%. Publicaţia notează că presiunea de vânzare a fost alimentată de declaraţiile lui Trump privind tarife de până la 25% pentru mai multe state europene, condiţionate de acceptarea cererii americane legate de Groenlanda.

În acelaşi timp, The Guardian arată că dolarul american, activ considerat în mod tradiţional de refugiu, s-a depreciat cu aproape 1% faţă de un coş de valute majore, semn că investitorii nu mai percep activele americane drept protecţie automată în faţa incertitudinii geopolitice. Mişcarea este cu atât mai relevantă cu cât pieţele americane fuseseră închise luni, iar contractele futures indicau deja scăderi de circa 1,4% la redeschiderea Wall Street.

Fluxul de capital s-a reorientat rapid către metale preţioase. Potrivit aceleiaşi surse, aurul a depăşit pentru prima dată pragul de 4.700 de dolari uncia, iar argintul a atins un maxim istoric de peste 95 de dolari, pe fondul creşterii cererii de active percepute drept protecţie împotriva riscului politic şi comercial.

Analiza The Guardian evidenţiază şi impactul sectorial al tensiunilor comerciale. Acţiunile companiilor de croazieră şi ale retailerilor de modă au fost printre cele mai afectate în tranzacţiile pre-market din SUA, investitorii anticipând costuri mai mari generate de tarife. În paralel, declaraţia lui Trump privind posibile tarife de 200% asupra vinurilor şi şampaniei franceze a tras în jos acţiunile grupurilor de lux expuse pe acest segment, inclusiv LVMH şi Remy Cointreau, mai notează publicaţia britanică.

În interpretarea citată de The Guardian, directorul de investiţii al AJ Bell, Russ Mould, califică mişcarea actuală drept „un tremur uşor pe scara Richter a pieţelor”, dar avertizează că miza este ridicată în contextul întâlnirilor de la Davos şi al riscului de represalii europene, în special în sectorul tehnologic.