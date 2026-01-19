Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump

T.B.
Internaţional / 19 ianuarie, 07:12

Pieţele globale se pregătesc pentru noi turbulenţe după ameninţarea lui Trump

Pieţele financiare internaţionale intră într-o nouă fază de volatilitate după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat posibile tarife suplimentare pentru mai multe state europene, în contextul disputei privind Groenlanda, relatează Reuters.

Potrivit declaraţiilor făcute de liderul de la Casa Albă şi citate de Reuters, începând cu 1 februarie ar urma să fie introduse tarife de 10% asupra importurilor din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Olanda, Finlanda şi Marea Britanie.

Nivelul tarifelor ar putea creşte până la 25% de la 1 iunie, în lipsa unui acord, conform informaţiilor transmise de Reuters.

Economiştii avertizează că aceste tensiuni comerciale riscă să readucă presiune asupra pieţelor, după o perioadă relativ calmă în a doua jumătate a anului trecut, notează Reuters.

Holger Schmieding, economist-şef al băncii Berenberg, a declarat că „speranţele că situaţia tarifelor s-a calmat pentru acest an au fost spulberate”, iar investitorii „se regăsesc în aceeaşi situaţie ca primăvara trecută”, afirmaţii citate de Reuters.

Analistul a amintit că măsurile comerciale impuse brusc au provocat reacţii puternice pe pieţe în trecut, potrivit Reuters.

Totuşi, analiştii anticipează un impact imediat mai redus asupra burselor europene faţă de reacţia amplă din 2025, investitorii fiind consideraţi mai rezistenţi la şocurile geopolitice, relatează Reuters.

Moneda euro ar putea resimţi o presiune suplimentară la debutul sesiunii asiatice, după ce a încheiat săptămâna la aproximativ 1,16 dolari, aproape de minimele din noiembrie, potrivit Reuters.

În acelaşi timp, efectul asupra dolarului rămâne incert, având în vedere statutul său de activ de refugiu şi faptul că Statele Unite se află în centrul noilor tensiuni, notează Reuters.

În Europa, principalele burse se situau aproape de maxime istorice înainte de anunţ, indicii DAX şi FTSE înregistrând creşteri de peste 3% de la începutul anului, peste ritmul S&P 500, conform datelor citate de Reuters.

În schimb, acţiunile din sectorul apărării continuă să se numere printre cele mai performante, cu un avans de aproape 15%, pe fondul accentuării temerilor geopolitice, relatează Reuters.

Disputa legată de Groenlanda se adaugă altor puncte sensibile de pe agenda internaţională, precum posibile intervenţii ale SUA în Iran sau dezbaterea privind independenţa Rezervei Federale, aminteşte Reuters.

Administraţia Trump a ameninţat inclusiv cu o anchetă penală la adresa preşedintelui Fed, Jerome Powell, fapt care sporeşte incertitudinea pieţelor, potrivit Reuters.

În acest context tensionat, preţul aurului se menţine aproape de maxime istorice, investitorii orientându-se către active de refugiu, notează Reuters.

Un sondaj recent al Forumului Economic Mondial arată că „confruntarea economică între naţiuni” este percepută drept principalul risc pentru 2026, depăşind chiar riscul unui conflict armat, potrivit WEF.

Analiştii avertizează că, deşi investitorii s-au obişnuit cu un climat geopolitic tensionat, şocurile repetate pot amplifica incertitudinea pe termen mediu, relatează Reuters.

„Sentimentul investitorilor s-a dovedit remarcabil de rezistent în faţa unor evoluţii greu de imaginat, pe fondul credinţei că Trump nu va pune în aplicare toate anunţurile sale”, a explicat geopoliticianul Tina Fordham, citată de Reuters.

Aceasta a adăugat că mulţi participanţi la piaţă consideră că o parte dintre aceste anunţuri nu modifică fundamental preţurile activelor, potrivit Reuters.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 19.01.2026, 08:02)

    Pregatiti-va sa vedeti rosu ,inaintea ochilor!Oricum ,pe multe ,preturile erau exagerate si nesustenabile!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

