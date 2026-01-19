Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Pilonul III de pensii: randament de 19,6% în 2025, cel mai bun din istorie

O.S.
Piaţa de Capital / 19 ianuarie, 16:48

Pilonul III de pensii: randament de 19,6% în 2025, cel mai bun din istorie

În 2025, Pilonul III de pensii facultative a atins noi recorduri, administrând 7,4 miliarde de lei, după un randament de 19,6%. Fondurile de pensii facultative au obţinut un câştig investiţional net de comisioane de 2,6 miliarde de lei (aproximativ 515 milioane de euro), depăşind contribuţiile încasate de la circa 1 milion de participanţi, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

De asemenea, Pilonul III a efectuat plăţi de 1,05 miliarde de lei către aproape 107.000 de beneficiari. În acest context, majorarea deductibilităţii fiscale pentru contribuţiile la Pilonul III este considerată esenţială, deoarece plafonul de 400 de euro pe an a rămas neschimbat de 17 ani şi şi-a pierdut semnificaţia ca stimulent pentru economisire, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Cele 10 fonduri de pensii private facultative (Pilonul III) au obţinut în 2025 cel mai bun randament investiţional din istoria de aproape 19 ani a sistemului, de 19,6%, şi au ajuns să administreze active nete de 7,4 miliarde de lei (1,45 miliarde euro), în creştere cu 33% faţă de sfârşitul anului 2024, relatează sursa citată.

În 2025, un număr record de 183.000 de români au început să economisească suplimentar pentru pensie prin fondurile de pensii facultative, cu 37% mai mulţi decât în 2024, anul precedentului record. La finalul anului, numărul total de participanţi la Pilonul III a ajuns pentru prima dată la 1 milion, ceea ce reflectă un nivel ridicat de încredere în fondurile de pensii private şi în economia naţională. În 2025, aceştia au virat contribuţii în valoare totală de aproximativ 940 milioane de lei, cu 25% mai mult decât în 2024, reprezentând totodată un nivel record pentru sistem, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Pe întreaga perioadă de funcţionare (2007-2025), fondurile de pensii facultative au înregistrat un randament mediu anual de 6,7%, comparativ cu o rată medie anuală a inflaţiei de 4,9%. În termeni monetari, Pilonul III a generat un câştig net de comisioane de 2,6 miliarde de lei (515 milioane de euro), peste contribuţiile primite în administrare. La Pilonul III pot contribui toţi românii care obţin venituri de natură profesională (salariaţi, persoane cu activităţi independente şi asimilaţi salariaţilor), iar angajatorii pot susţine contribuţii suplimentare în numele salariaţilor, ca parte a pachetului de beneficii extra-salariale, conform unui comunicat al companiei.

Participanţii la Pilonul III pot retrage sumele acumulate oricând după împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot continua să contribuie şi după această vârstă. În cazul decesului, banii din Pilonul III sunt transferaţi moştenitorilor legali sau celor desemnaţi prin testament. De asemenea, noua lege privind plata pensiilor private (Legea 2/2026) va intra în vigoare abia la 5 ianuarie 2027; până atunci, rămân în vigoare normele tranzitorii care permit atât plata unică, cât şi plata eşalonată pe o perioadă de maximum cinci ani, conform unui comunicat al companiei.

În 2025, cele 10 fonduri de pensii facultative au efectuat plăţi de aproximativ 272 milioane de lei către 16.100 de beneficiari, în creştere cu 83% faţă de 2024, respectiv cu 39% mai mulţi beneficiari. Pe întreaga perioadă de funcţionare (2007-2025), Pilonul III a realizat plăţi totale de 1,05 miliarde de lei către aproximativ 107.000 de beneficiari, relatează sursa citată.

În prezent, contribuţiile la Pilonul III sunt deductibile în limita a 400 de euro pe an pentru persoane fizice şi angajatori, ceea ce face ca sumele virate de fiecare participant să fie de aproape trei ori mai mici decât cele din Pilonul II. Actualizarea acestui plafon ar reprezenta o oportunitate importantă de a stimula economisirea suplimentară pentru pensie. În contextul creşterii veniturilor şi al provocărilor demografice, majorarea deductibilităţii ar putea creşte atractivitatea Pilonului III şi ar încuraja implicarea mai activă atât a populaţiei, cât şi a angajatorilor, potrivit comunicatului.

