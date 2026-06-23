Pîslaru: România a încasat integral 2,25 miliarde de euro din cererea 4 din PNRR

România a încasat integral fondurile europene nerambursabile din cererea numărul 4 de plată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), arată datele transmise de ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa oficială de Facebook.

Suma totală virată oficial în conturile ţării se ridică la 2,25 miliarde de euro, potrivit mesajului publicat de oficial pe reţelele sociale. Planul de redresare al României depăşeşte astfel un procent de 60% în privinţa stadiului actual de implementare, conform aceleiaşi declaraţii publice a ministrului. Statul mai are de încasat din granturi o sumă estimată la 4,9 miliarde de euro, menţionează sursa citată.