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Pîslaru: România a încasat integral 2,25 miliarde de euro din cererea 4 din PNRR

L.B.
Politică / 23 iunie, 15:25

Sursă foto: Dragoş Pîslaru / Facebook

Sursă foto: Dragoş Pîslaru / Facebook

România a încasat integral fondurile europene nerambursabile din cererea numărul 4 de plată prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), arată datele transmise de ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, pe pagina sa oficială de Facebook.

Suma totală virată oficial în conturile ţării se ridică la 2,25 miliarde de euro, potrivit mesajului publicat de oficial pe reţelele sociale. Planul de redresare al României depăşeşte astfel un procent de 60% în privinţa stadiului actual de implementare, conform aceleiaşi declaraţii publice a ministrului. Statul mai are de încasat din granturi o sumă estimată la 4,9 miliarde de euro, menţionează sursa citată.

Opinia Cititorului ( 4 )

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  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 15:53)

    multumita echipei bolojan. psd ar face bine sa ia lectii nu sa bage bete in roate ca in ultimii 30 si ceva de ani

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    2.  Nu știu ce să
    (mesaj trimis de Anonim în data de 23.06.2026, 17:03)

    Nu știu ce să mai facă și să mai spună sa dea bine la popor dar poporul știe cu cine are de-a face iar cifrele vorbesc - dezastru în economie. Regimu Bolojean - groparul economiei românești!

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    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 20:32)

    ii fura pnl usr in o luna de zile.

    pana la viitorul guvern dispar. 

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    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.06.2026, 22:44)

    "Toate investițiile publice, din bani europeni sau de la buget, vor putea fi recepționate fără a fi finalizate și chiar fără branșamente la utilități."

    ”Faptul că s-a acceptat că în cazul acestor investiții foarte multe la autoritățile locale, sunt mii de investiții care sunt gestionate de autoritățile locale, să poată fi recepționate fiind finalizate parțial, este un aspect important pentru că, din nou, salvăm fonduri importante”, a anunțat premierul Ilie Bolojan. 

    Daca nu stiati cum fura bolostalin de la buget, vedeti acum. 

    Receptie la juma de bloc, juma de autostrada, juma de spital, juma de orice. 

    Finalizare la sfantul asteapta, ca banii dispar instant. 

    bolostalin nu pentru binele tarii vrea puterea, ci pentru dictatorul din el.

    cand va veti da seama va fi prea tarziu. 

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