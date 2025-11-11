Piteşti Retail Park găzduieşte cel mai mare Târg de Turism din regiune, din ultimii 4 ani

Piteşti Retail Park găzduieşte cel mai important Târg de Turism din regiune, în perioada 14-16 noiembrie, între orele 10:00-20:00, organizat în parteneriat cu ANAT - Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Pe parcursul celor trei zile, peste 10 agenţii de turism şi resorturi de top, locale şi naţionale, îşi vor prezenta ofertele şi pachetele de vacanţă. Intrarea este liberă.

Evenimentul reuneşte agenţii şi resorturi de renume în Piteşti şi pe plan naţional. Printre cele care şi-au confirmat deja prezenţa se numără: New Travel Muntenia, Discovery, Happy Holiday, Nikos Travel, Activ Tours, Bobi Travel, DERTOUR, Romanian Adventures şi Livadie Resort, care vor oferi reduceri exclusive, promoţii early-booking şi consultanţă personalizată pentru alegerea vacanţei potrivite.

Vizitatorii vor avea acces la o gamă variată de oferte:

Vacanţe de Crăciun şi Revelion, în ţară şi în destinaţii internaţionale;

City break-uri şi circuite interne şi externe, în capitalele europene;

Pachete pentru familii, destinate vacanţelor şcolare;

Oferte de ski 2025-2026 în România, Austria, Franţa, Italia, Elveţia şi Bulgaria;

Chartere şi sejururi estivale 2026, disponibile în regim early-booking până pe 30 noiembrie;

Circuite cu autocarul, în ţară şi în străinătate.

Târgul de Turism de la Piteşti Retail Park îi aşteaptă pe pasionaţii de călătorii, pe familiile care îşi planifică vacanţele din timp, alături de toţi cei dornici să descopere România şi destinaţiile spectaculoase ale Europei.

Evenimentul are loc într-un moment important pentru Piteşti Retail Park, care a trecut recent printr-un amplu proces de modernizare, finalizat anul acesta. Acesta le oferă acum vizitatorilor un spaţiu modern, cu mobilier minimalist şi noi chiriaşi care vin cu oferte şi experienţe de shopping complete.

Târgul de Turism din centrul comercial se desfăşoară în perioada 14-16 noiembrie, între orele 10:00-20:00, pe galeria sa, cu intrare liberă.