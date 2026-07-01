PNL: Decizia Tribunalului Bucureşti nu influenţează conducerea partidului

Partidul Naţional Liberal a luat act de decizia pronunţată astăzi de Tribunalul Bucureşti, în urma solicitărilor depuse de unii contestatari, şi precizează că hotărârea judecătorească nu influenţează în mod direct partidul, deoarece suspendă doar anumite hotărâri, conform unui comunicat oficial al PNL. Conducerea aleasă la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 îşi exercită pe deplin atribuţiile, iar hotărârile Congresului şi ale noilor organisme de conducere sunt în vigoare şi trebuie respectate de membri, potrivit sursei.

PNL subliniază că suspendarea produce efecte numai pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel că hotărârea pronunţată astăzi nu poate afecta hotărârile adoptate de Congres, conform comunicatului. Partidul observă că „bătăliile politice” din partid s-au mutat în justiţie şi atrage atenţia că, la data de 23 iunie 2026, la numai două zile după Congres, Tribunalul Bucureşti a constituit 6 completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice, o decizie fără precedent care eludează propria lege de organizare judecătorească, potrivit sursei.

PNL va ataca, pe toate căile legale, Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 18 din 23 iunie 2026 a Tribunalului Bucureşti, conform comunicatului. De asemenea, partidul va solicita recuzarea judecătoarei M.L. în dosarul având termen la 8 iulie 2026, deoarece aceasta a fost detaşată în Ministerul Justiţiei pe toată durata mandatului Alinei Gorghiu, reclamantă în dosar, potrivit sursei. PNL reafirmă că un partid politic este condus de deciziile majorităţii, iar minoritatea se supune majorităţii, iar partidul va depune la tribunal lista noii conduceri şi modificările aduse Statutului, urmând toţi paşii legali, conform comunicatului. Avocaţii vor exercita toate căile de atac prevăzute de lege, reiterând adeziunea la valorile democratice şi la principiul separaţiei puterilor, potrivit PNL.