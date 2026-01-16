Polo: România, surclasată de Italia

Naţionala României a fost surclasată de echipa Italiei, cu scorul de 20-6 (5-1, 4-3, 4-0, 7-2), joi, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de polo pe apă masculin de la Belgrad.

După victorii cu Slovacia şi Turcia, tricolorii s-au înclinat fără drept de apel în faţa Italiei, echipă medaliată cu bronz la ediţia trecută.

Vlad Georgescu şi Levente Vancsik au marcat câte două goluri, iar Francesco Iudean şi Andrei Ţepeluş au completat lista marcatorilor.

Pentru învingători au punctat Mario Del Basso (4 goluri), Francesco Lorenzo Cassia (3), Francesco Condemi (3), Lorenzo Bruni (2), Mattia Antonucci (2), Filippo Ferrero (1), Jacopo Alesiani (1), Vincenzo Dolce (1), Edoardo Di Somma (1), Matteo Iocchi Gratta (1), Alessandro Balzarini (1).

În celălalt meci al grupei, Turcia a învins Slovacia cu 17-16.

În clasament, Italia s-a clasat pe primul loc, cu 9 puncte, urmată de România, 6 puncte, Turcia, 3 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele trei clasate s-au calificat în faza următoare a grupelor.